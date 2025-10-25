Alineaciones oficiales del Granada - Cádiz de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

El Cádiz CF visita al Granada CF en Los Cármenes y lo hace con casi toda la plantilla disponible, con la excepción del lesionado Fali y, finalmente, el delantero Álvaro García Pascual, que llegaba justo a la cita pero no pudo entrar en el once titular ni en la convocatoria. Tampoco entra Alfred Caicedo.

Tenía Gaizka Garitano para elegir y no optaba el entrenador vasco del Cádiz CF por hacer demasiados cambios después de la derrota ante el Burgos. Hizo tres, dos de ellos por decisión propia y otro por necesidad. De esta manera, Mario Climent entró por Raúl Pereira en la lateral izquierdo, De la Rosa ocupó el puesto de Iuri Tabatadze en una banda y Dawda Camara relevó al renqueante Álvaro García Pascual en la punta de lanza.

No demasiadas modificaciones en un equipo que afronta tres encuentros a domicilio en apenas una semana. Todos van a tener minutos, pero los menos habituales saldrán de inicio en la Copa del Rey ante el UCAM.

Así pues el once titular del Cádiz CF está formado por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Sergio Ortuño, Álex; Ontiveros, Suso, De la Rosa; y Dawda Camara.

En el banquillo empiezan la cita David Gil (portero suplente), Juan Díaz, Jorge Moreno, Pelayo Fernández, Raúl Pereira, Joaquín, Moussa Diakité, Iuri Tabatadze, Yussi Diarra, Efe Aghama, Brian Ocampo y Roger Martí.

Pacheta da continuidad

Pacheta opta en el Granada por dar continuidad al último once, que empató sin goles en Andorra. Es el formado por Luca Zidane; Pau Casadesús, Manu Lama, Oscar Naasei, Diallo; Sergio Ruiz, el excadista Rubén Alcaraz, Alemañ; Álex Sola, Souleymane Faye (pretendido por el Cádiz CF el pasado verano) y Jorge Pascual.

Como suplentes se encuentran Astralaga (portero suplente), Loic Williams, Diego Hormigo, Hongla, Trigueros, Gael Yoel, Gagnidze, Rodelas, Pablo Sáenz y José Arnáiz.