El posible once del Cádiz CF en Granada

«No es un problema. Es una oportunidad para que juegue todo el mundo». Así, mirando el lado positivo de la historia, afronta Gaizka Garitano los próximos días del Cádiz CF. Un apretado calendario en el que tendrá que hacer tres visitas (dos en LaLiga Hypermotion y otra en la Copa del Rey) a Granada, Murcia (la copera) y Andorra. Tres desplazamientos en los que el equipo tendrá que ir y venir debido a la situación económica del club.

«No es un problema que se jueguen tres encuentros en los próximos días. Así la gente se puede ganar el sitio», apunta el entrenador del Cádiz CF justo antes de visitar este sábado a las 18.30 horas al Granada en Los Cármenes.

Allí Gaizka Garitano no podrá contar con Fali, pero recupera a Alfred Caicedo y no tendrá sancionados. La gran duda, eso sí, es saber si podrá finalmente contar o no con Álvaro García Pascual, su delantero titular. Los demás jugadores de la plantilla están disponibles.

La portería

Una semana más continuará Gaizka Garitano confiando en Víctor Aznar después de su notable inicio liguero. La oportunidad para David Gil llegará en la Copa del Rey ante el UCAM.

La defensa

Iza, Kovacevic e Iker Recio parecen fijos e indiscutibles una jornada más. La novedad apunta al lateral izquierdo con la vuelta de Mario Climent en detrimento de Raúl Pereira, que volvería a ser titular en la Copa del Rey. A priori parece lo más probable.

El centro del campo

Aquí llega una de las principales incógnitas porque Moussa Diakité podría recuperar la titularidad para dar consistencia defensiva al centro del campo del Cádiz CF en Los Cármenes.

El centrocampista maliense había sido titular y había disputado prácticamente todos los minutos hasta la octava jornada de la competición liguera. Sin embargo fue suplente frente a Huesca y Burgos en casa, disputando la recta final del encuentro ante los altoaragoneses y no jugando ningún minuto frente a los burgaleses.

Si vuelve Moussa Diakité tiene que salir Sergio Ortuño o Álex y ahí parece más probable que salga el madrileño, que se había ganado el puesto en las ultimas jornadas.

Las bandas

Ontiveros, que marcó el gol del Cádiz CF ante el Burgos, parece que poco a poco sigue progresando. Por otra parte también suele ser titular Iuri Tabatadze, aunque el georgiano no estuvo fino ante el Burgos, pero indiscutiblemente es una de las armas ofensivas del Cádiz CF esta temporada. Si alguno de los dos no juega, Efe Aghama, que viene siendo revulsivo desde su vuelta tras la lesión, tiene papeletas para volver al once titular.

El ataque

Suso partirá como enganche detrás del ariete, que está vez podría no ser el tocado Álvaro García Pascual. Es la gran duda. Por primera vez esta temporada tendría Gaizka Garitano que buscar un sustituto para el delantero sevillano. Ahí las opciones naturales son Dawda Camara o Roger Martí. El primero no acaba de convencer, al tiempo que el segundo estuvo activo ante el Burgos, aunque no es el 'killer' de antaño. Ahí estará otro de los rompecabezas para el entrenador del Cádiz CF.

La apuesta de LA VOZ y CANAL AMARILLO

Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Ontiveros, Suso, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual o Roger Martí.