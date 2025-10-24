Pacheta: «El Cádiz CF es un equipo muy equilibrado y está bien dirigido»

José Rojo Martín 'Pacheta' conoce bien al Cádiz CF. No es la primera vez que el entrenador del Granada se ve en el rectángulo de juego con los amarillos, a los que ya vio en la pasada pretemporada.

El entrenador burgalés del equipo andaluz ha salido reforzado tras estar al borde del despido. Un punto en los primeros cinco encuentros dejaron a Pacheta en la cuera floja, pero su equipo reaccionó y, aunque sigue en la zona de descenso a la Primera RFEF, ahora las cosas se ven de otra manera porque acumula cinco encuentros sin caer derrotado.

El Granada llega en un buen momento a la cita andaluza ante el Cádiz CF después de un inicio complicado. Los gaditanos, sin embargo, han bajado un poco el pistón después de haber alcanzado el liderato. Dos derrotas en los tres últimos encuentros han frenado a los pupilos de Gaizka Garitano.

🎙 Rueda de prensa de Pacheta previa al #GranadaCádiz — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 24, 2025

Pese a ello, Pacheta avisa: «El Cádiz CF tiene muchísimo talento y jugadores diferenciales en ataque». Y añade: «Es un equipo que mezcla gente joven con otra con experiencia. Es un equipo muy equilibrado y bien dirigido, por eso está ahí arriba en la clasificación, pero nosotros estamos en un momento y los rivales nos tienen muy en cuenta».

Al mismo tiempo puntualiza: «El Cádiz CF es un equipo muy preciso por el talento que tienen sus jugadores, por lo que tenemos que estar muy atentos en todo momento porque nos enfrentaremos a un muy buen equipo. Será un partido bonito».

Pacheta recupera efectivos

Pacheta, que confirmó que el atacante José Arnáiz ya está disponible, asegura: «No somos un equipo de mucho gol, pero tenemos jugadores que tienen gol y vamos a marcar. Lo trabajamos todo, también mucho la construcción desde la salida de balón».

Sobre la actual situación del Granada en la clasificación, Pacheta restó importancia a estas alturas de la competición porque «lo hicimos muy mal al principio». Y añade: «Ahora me preocupa seguir compitiendo como los está haciendo el equipo. Me gusta la sensación de fortaleza que hay ahora mientras se aclaran las dudas que podamos tener todavía».