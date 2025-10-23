Moussa Diakité y la ambición para recuperar el sitio perdido en el Cádiz CF

Si hay un jugador que en las ultimas semanas ha perdido protagonismo es Moussa Diakité.Intocable para Gaizka Garitano en las ocho primeras jornadas de la competición liguera, el mediocentro maliense acumula ahora dos semanas sin ser titular, no jugando en el último de los encuentros.

Moussa Diakité entró como recambio en los últimos minutos ante el Huesca y no pisó el rectángulo de juego frente al Burgos. Una situación casi desconocida para él desde que Gaizka Garitano cogió las riendas del Cádiz CF. Y es que al entrenador vasco le bastaron un par de encuentros la pasada temporada para saber que el centrocampista sería uno de sus hombres para empezar a edificar el Cádiz CF del futuro.

Fue llegar Gaizka Garitano y empezar a tener Moussa Diakité esos minutos que tuvo esporádicamente con Paco López en el primer tramo de la temporada. Y es que Moussa Diakité fue entonces uno de los grandes damnificados tras el descalabro en el estreno ante el Zaragoza.

Un par de actuaciones saliendo desde el banquillo fueron determinantes para que el míster apostará por el mediocentro desde el once titular. Moussa Diakité respondió de tal manera que fue el sostén del Cádiz CF en la medular y una de las pocas noticias positivas en una temporada aciaga y para olvidar. Con Moussa Diakité, entre otros, se amarró una permanencia que llegó a complicarse por momentos.

Por eso el maliense se perdió únicamente algunos encuentros cuando ya estaba todo prácticamente solucionado y por eso empezó esta temporada siendo insustituible. La mejor prueba de ella es que había disputado todos los minutos hasta que fue relevado en los últimos minutos en Las Palmas de Gran Canaria.

El centrocampista maliense Moussa Diakité. ARABA PRESS

Cambio de cromos

Y a partir de ahí cambió todo porque la fenomenal actuación de Sergio Ortuño y el paso al frente del experimentado Álex al aprovechar su oportunidad relegaron a Moussa Diakité al banquillo. Una apuesta que dio sus frutos ante el Huesca, pero no frente al Burgos.

Ahora está en el tejado de Gaizka Garitano dar de nuevo galones a Moussa Diakité en un centro del campo por el que van teniendo minutos varios jugadores y por el que algunos como Joaquín González todavía esperan debutar. Un Moussa Diakité que no puede descuidarse si de mantener el puesto se trata. Y ahí están las pruebas.

Lo que queda claro es que Gaizka Garitano ya ha demostrado que tira de meritocracia en todas las posiciones. Ahora depende de Moussa Diakité, a punto de cumplir 22 años de edad, volver a aprovechar su oportunidad para ser de nuevo insustituible. O al menos intentarlo.