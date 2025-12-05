El original turrón que ha sacado el chef Ángel León elaborado con este dulce típico navideño: «Reinventando este clásico dulce»

El turrón es el dulce por excelencia de la Navidad. Se trata de una elaboración compuesta por una masa de azúcar y miel a la que se le añaden frutos secos como almendras, piñones o avellanas. En los últimos años, sin embargo, el concepto del turrón ha cambiado por completo debido a las nuevas invenciones de las empresas y reposteros especializados.

En los supermercados es posible encontrar actualmente un gran número de turrones con sabores muy originales. Algunos de ellos son elaborados por la empresa Torrons Vicens, una de las empresas de turrones más conocidas de España que lleva ya varios años comercializando turrones diseñados por los chefs más importantes de nuestro país, como es el caso de Ángel León.

El afamado cocinero gaditano, que recientemente ha renovado sus tres Estrellas Michelín, ha vuelto a colaborar con la marca catalana y ha realizado un nuevo turrón de cara a estas Navidades. En su nueva elaboración, además, utiliza uno de los dulces más conocidos y populares de esta época del año.

El nuevo turrón de Ángel León

La nueva propuesta de Ángel León de cara a esta Navidad de 2025 es el Turrón de Rosco de Vino. Se trata de una elaboración basada en uno de los dulces más tradicionales de la Navidad cuyo sabor es inconfundible. La tableta, según explica Torrons Vicens, combina el crujiente de la rosca de vino una cobertura de chocolate blanco caramelizado y un toque de azúcar molido.

«Une la suavidad del turrón con el inconfundible aroma y sabor del dulce más clásico de las fiestas. Un bocado lleno de recuerdos…y de placer», afirma la empresa en un post de Instagram donde presenta este espectacular turrón.

El turrón de plancton

El turrón de rosco de vino no es la primera elaboración original que realiza Ángel León. El gaditano sorprendió al mundo el año pasado con un novedoso turrón de plancton, un elemento del mar que el propio chef ha popularizado en su alta cocina y que, en esta ocasión, estaba incrustado dentro de la trufa acompañando al caramelo y al chocolate.

Todos los turrones elaborados con Ángel León se pueden comprar a través de la web de Torrons Vicens. Los turrones de almendra frita, tortas de anís, limón marroquí y rosco de vino tienen un precio de 14,95 euros, mientras que el turrón de plancton asciende hasta los 19,95 euros.