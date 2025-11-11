El bar que recomienda un gaditano para tomar el mejor café de Cádiz: «El secreto está en hacerlo con cariño»

Tomar un café por la mañana para empezar el día con energía forma parte de la rutina de miles de españoles. Se trata de una costumbre que se ha vuelto imprescindible para muchas personas y que se suele llevar a cabo en los clásicos bares de confianza cercanos a casa o al trabajo.

En el caso de Cádiz, miles de personas acuden diariamente a los bares de la ciudad para disfrutar de su café obligatorio antes de empezar el día. Uno de estos establecimientos, además, ha sido reconocido recientemente por un gaditano como el mejor lugar de Cádiz para tomar un café a primera hora del día.

El mejor bar de Cádiz para tomar café

De entre todos los bares que hay en Cádiz, existe uno que es especialmente conocido por su café, reconocido popularmente como uno de los más famosos de la ciudad. Es justamente lo que afirma Joel Menacho (@joelmenacho), un joven gaditano que ha publicado recientemente un vídeo en su canal de TikTok recomendando este local.

«Voy para trabajar y no hay mejor cosa que tomarte un buen cafelito y aquí estamos, en el Bar Brim», afirma el joven en el vídeo. El lugar en cuestión, como él mismo indica, es el Bar Brim, uno de los bares más clásicos de Cádiz que se encuentra en la céntrica calle Compañía y que fue inaugurado en 1965.

El secreto de su famoso café

Si por algo es conocido este bar es por su increíble café, que muchos consideran como el mejor de Cádiz. Joel Menacho, en su vídeo, le preguntó a una de las encargadas cuál es el motivo de su éxito y la respuesta de esta fue clara: «El secreto está en hacerlo con cariño».

«Ya sabéis, señores, si queréis un buen cafelito tenéis que venir al Bar Brim», afirma el joven a modo de recomendación para todas las personas que quieran disfrutar de un buen café en pleno centro de Cádiz. Un lugar histórico que se ha ganado la fama de servir el mejor café de la ciudad.