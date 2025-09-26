Quién es 'El Turronero', el empresario gaditano amigo de los famosos y conocido por sus fiestas: donde nació, sus empresas y sus líos judiciales

Sevilla ha inaugurado esta semana Entrenasas, un nuevo centro comercial que se encuentra en la zona de Entrenúcleos y que ha celebrado su apertura con una fiesta multitudinaria por todo lo alto que contó con un gran número de invitados, actuaciones musicales, reparto gratuito de churros con chocolate y fuegos artificiales.

Todo ello ha sido posible gracias a José Luis López, el empresario gaditano conocido como 'El Turronero' que es el gran promotor y propietario de este nuevo centro comercial. Se trata de una persona que se ha vuelto muy conocida en los últimos años debido a sus negocios y, sobre todo, a sus fiestas multitudinarias a las que asisten un gran número de famosos.

Ahora, la apertura de su nuevo negocio en Sevilla ha provocado que su nombre vuelve a ser noticia y que miles de personas sientan curiosidad por conocer mejor a este gaditano que ha pasado de vender turrones por la calle a tener un increíble patrimonio empresarial, además de convertirse en toda una celebridad.

José Luis López 'El Turronero' GTRES

Nació en este pueblo de Cádiz

José Luis López Fernández nació en la localidad gaditana de Ubrique en 1963. Es el menor de cuatro hermanos y sus padres se dedicaban a vender turrones y dulces por las diferentes ferias de Andalucía, de ahí que fuera apodado como 'El Turronero'. Comenzó su trayectoria laboral cuando sólo tenía 12 años dando clases particulares a niños de entre seis u ocho años, como explicó en una entrevista que concedió a La Vanguardia.

Tal fue el éxito de sus clases que, con el dinero que ganó, alquiló un pequeño local para dar cabida a más alumnos, llegando a tener un total de 80. Después, con 17 años, encontró un trabajo en Sevilla como vendedor de seguros de asistencia en carretera. Fue durante esta época cuando empezó a ejercer también como intermediario en temas inmobiliarios, lo que le sirvió para darse cuenta de que este sector le apasionaba.

Desde entonces, decidió dedicarse en exclusiva al mundo inmobiliario en el que ha conseguido formar un auténtico imperio gracias a la construcción y equipamiento de locales y centros comerciales que después adquieren las empresas del textil. A día de hoy, 'El Turronero' cuenta con alrededor de 100 actividades empresariales de diferentes sectores y está considerado como uno de los empresarios más conocidos del país.

Sus líos judiciales

El currículum empresarial de José Luis López también incluye algunos problemas con la justicia. En 2008, el gaditano estuvo involucrado en la 'Operación Karlos', siendo acusado de ser intermediario entre Carlos Carretero y María José Campanario, que buscaban una pensión de incapacidad para personas de su entorno. Fue condenado a dos años de cárcel por fraude a la Seguridad Social, pero no llegó a entrar en prisión por no tener antecedentes.

Imagen de José Luis López 'El Turronero' entrando en la Audiencia de Cádiz para declarar F. JIMÉNEZ

También fue acusado en 2017 en el marco de la 'Operación Lobo' por emitir facturas falsas. El gaditano se declaró culpable ante la Audiencia Provincial de Cádiz y su pena quedó fijada en una multa de un millón de euros y un año de prisión, aunque tampoco entró en la cárcel en esta ocasión.

Su relación con los famosos

El éxito laboral de José Luis López le ha permitido convertirse en un empresario muy reconocido y además, le ha dado la posibilidad de relacionarse con un gran número de rostros muy populares de nuestro país. Ver a 'El Turronero' rodeado de famosos se ha convertido ya en algo muy habitual.

Imágenes del turronero junto a sus amistades y su mujer RAUL DOBLÁDO / GTRES

El gaditano puede presumir de tener una serie de amigos muy exclusivos, desde actores y actrices hasta cantantes, políticos, periodistas, futbolistas, empresarios conocidos, presentadores de televisión o toreros. Además, no duda en aparecer junto a ellos cuando tiene ocasión.

Sus famosas fiestas

Otro aspecto por el que también se ha vuelto muy conocido 'El Turronero' son sus famosas fiestas. El empresario es un auténtico especialista en hacer celebraciones por todo lo alto. Para uno de sus últimos cumpleaños, incluso, realizó una enorme fiesta que contó con más de 3.000 invitados y para la que tuvo que reservar el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

En otra ocasión también organizó una fiesta de Navidad en su localidad natal de Ubrique que reunió a más de mil personas y que se celebró en el Nuevo Recinto Ferial. Ambas fiestas, además, como es habitual, contaron con la presencia de un sinfín de famosos.

Su gran éxito empresarial y su amistad con numerosos rostros conocidos han hecho que 'El Turronero' se convierta en una de las personas más populares del país. Un empresario cuyo imperio empezó a forjarse en la provincia de Cádiz, el lugar que le vio nacer.