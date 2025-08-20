Un actor de 'Física o Química' y 'Los Serrano' trata su adicción a las drogas en este pueblo de Cádiz: «Se vive muy bien y tranquilo»

Un actor de 'Física o Química' y 'Los Serrano' trata su adicción en este pueblo de Cádiz

La adicción a las drogas es un grave problema que, por desgracia, sufren miles de personas en nuestro país. Desde gente corriente de la calle hasta rostros más conocidos y populares, como es el caso del actor Adrián Rodríguez, conocido por su participación en series de gran éxito como 'Física o Química', 'Los Serrano' o 'El Chiringuito de Pepe', entre otras.

El intérprete y músico catalán confesó hace unos años que sufría una gran adicción a las drogas que le había provocado una serie de problemas. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda y comenzar una terapia que le está cambiando la vida y le está ayudando a dejar atrás su adicción. Así lo ha confesado el propio Adrián Rodríguez a través de un vídeo que ha compartido en TikTok, donde acaba de crear una cuenta (@ayomblack) para explicar cómo está siendo el proceso.

Está realizando el tratamiento en una clínica de Cádiz

El actor ha compartido un vídeo recientemente en su nueva cuenta donde explica cómo se encuentra en estos momentos, asegurando que se siente muy bien y que actualmente continúa con su tratamiento: «Quería contaros un poquito que me encuentro bastante bien. Sigo en tratamiento, como ya sabéis, tengo una enfermedad llamada adicción, pero por suerte he encontrado el camino de la recuperación poco a poco y cada día abrazando más las ganas de vivir».

Adrián Rodríguez está realizando su terapia en Chiclana de la Frontera, donde está residiendo y trabajando actualmente, según explica en el vídeo: «Se vive muy bien y tranquilo». El tratamiento lo está llevando a cabo en la Clínica Antolex, un centro especializado en adicciones que dirige Alejandro Manejo, una persona fundamental para el actor en este duro proceso.

Habló de su problema en televisión

El actor y el director de la clínica estuvieron el pasado mes de febrero en el programa 'Fiesta', presentado por Emma García, para hablar sobre la experiencia personal del catalán y sobre los problemas que puede provocar la adicción a las drogas. Adrián afirmó que se encuentra ingresado y que el proceso va por muy buen camino. Alejandro Manejo, por su parte, destacó la gran humildad, honestidad y cercanía de su paciente.

La adicción a las drogas es un grave problema que se puede superar con fuerza de voluntad y con la ayuda adecuada, como está demostrando ahora Adrián Rodríguez, que quiere ser un ejemplo para las personas que se están enfrentando a este duro camino.