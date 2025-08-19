Una familia de Madrid alquila una casa en Zahara y vive una auténtica pesadilla: «Las cucarachas salían de los muebles»

Imagen de uno de los desperfectos de la vivienda

Las vacaciones, por lo general, están pensadas para descansar, desconectar del día a día y disfrutar de la tranquilidad, aunque a veces, se pueden convertir en una auténtica pesadilla. Es justo lo que le ha ocurrido a una familia madrileña que alquiló una casa en Zahara de los Atunes y ha vivido una experiencia para olvidar.

Según cuentan en un reportaje realizado por Antena 3, la familia alquiló la vivienda en cuestión porque en el anuncio se afirmaba que se trataba de uno de los mejores alojamientos de Zahara. En las imágenes que incluía el anuncio, además, se podía apreciar que el apartamento se encontraba en perfecto estado. La sorpresa de la familia vino cuando llegaron al piso y comprobaron que el anuncio no se correspondía con la realidad.

La casa tenía cientos de desperfectos

Cuando la familia entró en la casa pudo comprobar que sus condiciones no eran tan buenas como se afirmaba en el anuncio. «Toda la pared estaba llena de ronchones, supersucio. El Wifi no funciona. El enchufe despegado de la pared. Las verjas estaban llenas de óxido y el césped en muy mal estado y descuidado…», afirmó una de las afectadas en televisión.

Imagen del interior de la vivienda antena3

La joven compartió un vídeo mostrando todas las deficiencias del hogar, como las ronchas que había en la pared, la gran cantidad de suciedad y otros muchos numerosos desperfectos. Algunas puertas, incluso, no se podían cerrar por las grietas que tenían los marcos. Algunas ventanas, además, estaban completamente descolgadas y los cabeceros de las camas no estaban fijados a la pared. Un auténtico drama que la familia ha querido denunciar.

Las cucarachas corrían por la casa

La suciedad y los desperfectos no han sido el único problema al que se tuvo que enfrentar la familia. El piso, según cuentan, estaba plagado de cucarachas de gran tamaño que «salían por los bajos de los muebles de la cocina» e hicieron que la estancia fuera aún más terrorífica.

Imagen de una de las cucarachas antena3

La familia, además, tuvo que retrasar su entrada a la vivienda porque los inquilinos anteriores no habían abandonado aún el inmueble. Un gran número de problemas que convirtieron unas vacaciones que prometían ser idílicas en una experiencia para olvidar. Y todo ello por 200 euros la noche. El precio que ha tenido que pagar esta familia madrileña por vivir esta pesadilla.