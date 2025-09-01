Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera, se casará el próximo mes de octubre en este municipio de la costa de Cádiz

Después de confirmar su relación hace varios meses, Alberto Herrera y Blanca Llandres se darán el 'Sí, quiero' el próximo mes de octubre. Lo harán, además, en la provincia de Cádiz, en un municipio al que la pareja suele ir con frecuencia durante las vacaciones de verano. Será una de las bodas más mediáticas del año en España que contará con algunos rostros muy conocidos entre los invitados, empezando por los padres de ambos.

Alberto es hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero y Blanca, por su parte, es hija de Carlos Llandres y Blanca Parejo, además de ser sobrina de José Manuel Soto y prima de Lourdes Montes, esposa de Fran Rivera. Serán algunos de los asistentes a este esperado evento que tendrá lugar en uno de los municipios más conocidos de la costa de Cádiz.

El lugar elegido para la celebración

La pareja ha decidido celebrar este día tan importante de sus vidas en Sanlúcar de Barrameda, una localidad que tiene un significado muy especial para Alberto. Sus padres tienen una casa en este pueblo tan conocido de Cádiz y es el lugar donde suele veranear desde que era pequeño.

En cuanto a la fecha del enlace, la revista '¡HOLA!' ha confirmado que la pareja se dará el 'Sí, quiero' el próximo sábado 18 de octubre. También ha trascendido el lugar en el que se realizará la ceremonia, la Iglesia de Santo Domingo, una auténtica joya arquitectónica ubicada en pleno centro del municipio.

Así es la Iglesia en la que se celebrará la boda

La iglesia elegida por Alberto Herrera y Blanca Llandres fue construida en el siglo XVI por los duques de Medina-Sidonia. En su origen era un convento dominico que tenía gran importancia para el comercio procedente de América. Se convirtió en parroquia en el siglo XX y actualmente está considerada como uno de los grandes emblemas del conjunto histórico-artístico de Sanlúcar de Barrameda.

Imagen del interior de la parroquia parroquia de santo domingo

Es un edificio de estilo renacentista con muchos elementos manieristas. Uno de sus atractivos principales es su impresionante retablo mayor, una obra de estilo rococó que fue realizada en 1761 por Pedro de Asencio y que alberga las imágenes de San Francisco y Santo Domingo, realizadas ambas por Miguel de Adán.

Será un lugar incomparable para celebrar este evento que acaparará cientos de titulares durante las próximas semanas. De momento, lo único que falta por saber es el lugar donde se realizará la celebración posterior al enlace. La revista '¡HOLA!' indica que podría ser en la propia casa de Carlos Herrera, aunque no hay nada confirmado. Con el paso de los días se irán conociendo más detalles de esta célebre boda que tendrá lugar en Sanlúcar.