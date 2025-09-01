Tamara Falcó disfruta de unos días de vacaciones en este pueblo de la provincia de Cádiz: «Frescura y calma»

La hija de Isabel Preysler ha vuelto a captar todas las miradas, esta vez en tierras gaditanas. Tamara Falcó ha compartido con sus seguidores en Instagram varias imágenes de su paso por el Ayala Polo Club, en San Roque, donde este fin de semana se ha vivido la emoción de la Copa de Oro del 53º Torneo Internacional de Polo.

Mientras el Hartog Polo Team se proclamaba campeón de la Copa de Oro de Bajo Hándicap tras imponerse a Essso por 8-5 en la cancha 4 de Los Pinos, y Amanara levantaba la Copa de Oro de Alto Hándicap con una vibrante victoria frente a Dos Lunas (13-9) en la cancha 3, la marquesa de Griñón brillaba en las gradas con una serie de estilismos dignos de pasarela.

Vestuario

En sus publicaciones se pudo ver a Tamara con varios looks muy comentados: un espectacular vestido blanco plisado, atado al cuello y con los hombros descubiertos, que desplegaba un vuelo de ensueño; un conjunto de falda roja estampada y top asimétrico blanco, elegante y juvenil a la vez; y un vestido largo blanco y verde con estampado floral, de manga abullonada y escote Bardot, que evocaba sofisticación veraniega.

Y es que Tamara Falcó dejó claro en Cádiz que, tanto en la moda como en la vida social, sigue siendo una de las grandes protagonistas del verano.