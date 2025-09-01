De Cádiz a Hollywood: la increíble historia del taxista gaditano que protagoniza MobLand

Antonio González Guerrero, un extaxista de Cádiz, ha pasado de conducir por las calles de su ciudad a compartir plano con grandes figuras del cine en MobLand, la nueva serie de Paramount+. Todo comenzó con un encuentro fortuito que cambió su destino. Esta es su historia, digna de una película:

Antonio González Guerrero, oriundo de Cádiz y padre de dos hijos, nunca imaginó que su vida daría un giro tan radical. Hasta hace solo unos años, se ganaba la vida conduciendo un taxi para sacar adelante a su familia, tras haber abandonado un sueño futbolístico por responsabilidad laboral.

Todo empezó cuando el guionista irlandés Ronan Bennett subió a su taxi. Aunque Antonio apenas hablaba inglés, la conversación conectó, y pronto se convirtió en su conductor recurrente, explica el también actor @carlosdeburgos en su Instagram.

Un actor

Gracias a esa confianza, Bennett le ofreció un pequeño papel en Top Boy. Fue su primera experiencia interpretativa, junto a Hugo Silva, que lo motivó a aprender inglés y tomar clases de actuación

Con esfuerzo autodidacta, Antonio dominó el idioma y se lanzó a lo desconocido. Su perseverancia fue clave: tras superar varias pruebas, se ganó un papel en MobLand, una ambiciosa serie criminal de Paramount+ dirigida por Guy Ritchie y otros, protagonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. En esta producción interpreta a Kiko, un gánster aliado de la familia Harrigan, enfrentada a la rival familia Stevenson.

Rodaje

El rodaje tuvo lugar en Inglaterra durante seis meses y concluyó en marzo de 2025. Antonio no solo estuvo frente a cámaras con estrellas de talla internacional, sino que también vivió el glamour de las alfombras rojas en Londres y Nueva York .

A pesar del deslumbramiento, el gaditano mantiene los pies en la tierra y no se olvida de su etapa de taxista pero de ahora en adelante, su combustible es la actuación.