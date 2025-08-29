Un sevillano afirma esto sobre la playa de El Palmar de Cádiz :«Se creen que es la nueva Ibiza y esto...»

La Playa de El Palmar está considerada como una de las más espectaculares de la provincia de Cádiz. Su arena dorada, sus aguas cristalinas y su fantástico ambiente la han convertido en un destino de referencia para el turismo costero. Es el motivo por el que esta playa recibe cada verano la visita de miles de bañistas procedentes de toda Andalucía y otros rincones de España.

Aunque en algunos casos, la experiencia no resulta del todo satisfactoria. Es justo lo que le ha ocurrido a un bañista de Sevilla que ha estado recientemente en esta playa gaditana y ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se queja de varios aspectos que no le han gustado de El Palmar.

Su queja de El Palmar

A pesar de ser una de las mejores playas de Andalucía, Iván Grylls (@ivan.grylls) no quedó demasiado satisfecho con su experiencia cuando estuvo en El Palmar. Según cuenta a través de un vídeo publicado en TikTok, el principal problema de la zona son sus excesivos precios y su masificación.

«Es la playa en la que te cobran seis euros por aparcar un coche. La playa en la que una semana de alquiler te puede costar 1.500 o 2.000 euros, en un cuchitril. La playa donde más postureo hay del mundo. La playa donde comer en un chiringuito te puede costar 50 euros por persona. Donde una copa te cuesta 10 u 11 euros, también», afirma Iván Grylls en su vídeo.

La masificación también supone un problema que, como explica el bañista, afecta a todas las personas que tienen propiedades en la zona: »Aquí hay gente que tenía parcelas de toda la vida. ¿Dónde ha quedado su tranquilidad? Esto está desde junio hasta septiembre atestado. Con coches por todos sitios y música a toda voz».

El problema del postureo

Otros de los grandes problemas de El Palmar, según señala este bañista, es el postureo, ya que afirma que muchas de las personas que van a estar playa lo hacen sólo porque está de moda: «Aquí hay un postureo que es tremendo. Aquí es donde más cuñados hay en el mundo entero. Aquí hay hippies del temporal. Hippies con coches de 50.000 o 60.000 euros con ropa de Dolce&Gabbana. Son Hippies a su manera».

«El Palmar puede morir de éxito. Se cree muchas veces que esto es la nueva Ibiza y esto es Cádiz», afirma Iván al final del vídeo a modo de reflexión tras expresar sus quejas sobre los problemas que tiene la playa de El Palmar.