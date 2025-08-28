Compró una cocina en el IKEA de Jerez y se quedó sin palabras al ver cómo venían los muebles: «¡Lo barato sale caro!»

Compró una cocina en el IKEA de Jerez y se quedó sin palabras al ver cómo venía

Miles de personas visitan cada día las tiendas de IKEA para comprar los muebles o los elementos decorativos que necesitan para su hogar. Esto se debe a que la compañía sueca ofrece una variedad interminable de productos que, en algunas ocasiones, tienen precios muy económicos. Eso sí, la experiencia en IKEA, a veces, también puede resultar negativa.

Es justo lo que le ha ocurrido a una joven gaditana que compró una cocina de exposición en el IKEA de Jerez y se quedó sin palabras al ver cómo se encontraba cuando se la dieron. Se trata de Elena Palma (@elenapalmac), que ha compartido su experiencia a través de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

La cocina tenía varios desperfectos

«¿Os acordáis de que os dije que me había comprado una cocina de exposición? La cocina», explica Elena al inicio del vídeo. La gaditana fue a IKEA junto a su padre para recoger la cocina en una furgoneta y se llevó una gran sorpresa cuando vio el estado en el que se encontraban los muebles.

Algunas bisagras estaban descolgadas, había tornillos sueltos, la parte trasera de un mueble estaba medio tronchada y otros muebles ni siquiera tenían patas o las tenían torcidas. Fueron algunos de los muchos desperfectos que la mujer encontró al revisar la cocina: «¿Creéis que me puedo llevar una cocina así?».

Tampoco tuvo ayudar para cargar la cocina en la furgoneta

Otro de los aspectos que también provocó el enfado de Elena fue la forma en la que le había dejado los muebles para su recogida. Todos estaban depositados en palets sin ningún tipo de embalaje y además, no había ninguna persona de la tienda para ayudarla a montarlos en la furgoneta, que no disponía de plataforma de carga.

«Un fracaso. Mira que yo lo he recomendado, pero fracaso», afirma la mujer en el vídeo tras vivir esta experiencia tan desagradable con esta cocina de IKEA. Se trata de uno de los grandes riesgos que entraña comprar muebles de exposición, que a veces, por el simple hecho de estar expuestos al público durante mucho tiempo, pueden venir con este tipo de imperfectos.