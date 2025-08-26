En esta tienda de Cádiz puedes comprar paquetes de Amazon y Correos que han sido devueltos por 10 euros: pueden contener cualquier cosa

Pedir un producto a través de plataformas como Amazon se ha convertido en una costumbre muy habitual, aunque a veces, estos paquetes no llegan a su destino por diferentes motivos o, simplemente, son devueltos por los compradores. Muchos de estos paquetes se pueden comprar ahora en una tienda de Cádiz.

Se trata de una nave que se encuentra en el Polígono Comercial Urbisur de Chiclana de la Frontera. Dentro de la tienda hay unas mesas con cajones de gran tamaño donde es posible encontrar un gran número de paquetes de todo tipo que proceden de Amazon, Correos, Decathlon o eBay, entre otros.

Todos estos paquetes, además, se pueden comprar por 10 euros, independientemente del tamaño o el peso que tengan. Así lo ha explicado @jesusansal, un creador de contenido gaditano que ha estado visitando la nave recientemente para comprar varios de estos paquetes sorpresa.

Así son los paquetes sorpresa

El joven tiktoker fue a esta tienda de Chiclana con su hermana y se quedó sin palabras al ver la gran cantidad de paquetes que había. Muchos de ellos, además, venían de países extranjeros como Polonia, República Checa o China. Después de dar vueltas durante una hora por la tienda e inspeccionar al detalle los paquetes, Jesús y su hermana Marta seleccionaron los que más les convencieron.

¿Qué había en su interior?

Los paquetes sorpresa que se venden en esta tienda son una auténtica lotería, pues pueden almacenar cualquier tipo de objeto. En el caso de @jesusansal, los paquetes que abrió junto a su hermana contenían objetos muy variados como un reloj digital y otro analógico, unos guantes, una memoria portátil para el ordenador, una lona de gran tamaño, una funda para un móvil, una radio o un extraño aparato electrónico para la oreja, entre otros.

El joven gaditano y su hermana no parecieron terminar muy contentos con los objetos que encontraron en los paquetes. La mayoría eran de poca utilidad y no tenían un valor demasiado elevado. Al final, se trata de una cuestión de suerte y de saber elegir bien el paquete sorpresa, pues algunos de ellos sí que podrían contener productos de mayor valor.