Una zaragozana prueba los camarones de Cádiz por primera vez y esto es lo que opina: «Le doy un 2 de 10»

Una zaragozana prueba los camarones de Cádiz por primera vez y esto es lo que opina

Disfrutar de un cartucho de camarones en la playa es una de las cosas más típicas de la provincia de Cádiz. Este pequeño crustáceo está considerado como uno de los productos más conocidos de la gastronomía gaditana y se suele consumir como acompañamiento de una cerveza o simplemente para picar algo.

Se trata de un producto tremendamente popular en toda Andalucía, aunque a veces, resulta un poco extraño para los turistas que vienen de otros lugares de España. Es el caso de una mujer de Zaragoza que ha estado recientemente en las playas de Cádiz y ha tenido la oportunidad de probar por primera vez los camarones.

Se trata de Raquel Gonla (@raquelgonla), una creadora de contenido muy conocida que ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok del momento en el que prueba los camarones, aunque su experiencia, según cuenta, no fue del todo buena.

El sabor de los camarones no le gustó demasiado

«Estos bichitos de aquí son los camarones, así que los voy a probar por primera vez porque no los he probado nunca. Me siento como en Tailandia comiendo grillos», explica Raquel en el vídeo mientras muestra un típico cartucho de camarones. Al probarlos, la sensación de la tiktoker no fue demasiado buena. Incluso dio una pequeña arcada de broma y terminó escupiendo el camarón.

«Cuando tú te comes una gamba te comes como el jugo de dentro, ¿No? Pero no te la comes así», confesó Raquel, que acto seguido volvió a probar otro camarón, aunque el segundo tampoco le hizo cambiar de opinión.

Su valoración final

Tras su peculiar cata, la zaragozana valoró del uno al 10 cómo le habían parecido los camarones y les terminó dando una nota que seguro no agradará mucho a las personas a las que tanto les gusta este pequeño crustáceo: «Les doy un 2 de 10».

El camarón tiene un sabor peculiar que no parece agradar a todo el mundo, como ha demostrado esta creadora de contenido que los probó por primera vez. Su sabor, en cualquier caso, es muy apreciado por muchas personas que consumen con frecuencia este producto tan típico de Cádiz.