El surrealista momento que se vivió durante una boda en El Puerto: los amigos del novio aparecieron antes del 'Sí, quiero' y ocurrió esto

El surrealista momento que se vivió durante una boda en El Puerto

El momento de dar el 'Sí, quiero' es el más importante de cualquier boda. Es la frase que utilizan los novios para expresar su aceptación a unirse en matrimonio. Un momento mágico que da sentido a la ceremonia y que siempre provoca emoción en los protagonistas y los asistentes a la boda.

Aunque a veces, este decisivo instante también puede tener alguna que otra sorpresa para los novios. Es justo lo que le ha ocurrido a una mujer que estaba a punto de dar el 'Sí, quiero' en una boda que se estaba celebrando en El Puerto de Santa María y fue sorprendida por una pequeña broma que el novio tenía preparada.

El novio lo quiso 'consultar' con sus amigos

Cuando la persona que estaba oficiando la boda se dirigió al novio y le hizo la famosa pregunta, este se dio la vuelta y pidió a sus amigos que avanzaran hasta él. Entonces, se pusieron en círculo e hicieron como que estaban valorando la situación. La cara de la novia, como se puede ver en el vídeo de este momento que ha sido compartido en redes sociales por @cornejoestudio, no tenía desperdicio.

Después de unos segundos de conversación, los amigos 'dieron su aprobación' y el novio dijo el famoso 'Sí, quiero'. Los asistentes empezaron a reír al ver la situación y aplaudieron cuando el protagonista dio por fin su confirmación, que tuvo que repetir hasta en tres ocasiones a petición de la mujer que oficiaba la ceremonia.

«La ceremonia fue intensa y emotiva y creíamos que esto daba un toque divertido a la ceremonia. La queremos demasiado para hacerle algo que la disgustara. Sabíamos de sobre que le parecería divertido y por eso lo hicimos», afirmó el novio en redes sociales.

La respuesta de la novia

María José, la novia, también se manifestó en redes sociales, afirmando que se trató de un momento muy divertido que no le disgustó en absoluto: «Soy la novia y os puedo asegurar que me encantó ese momento. Es uno de los momentos divertidos de mi vida que me guardo en mi corazón para toda la vida. Son amigos que no todo el mundo tiene la suerte de tener».

Se trató de un momento muy divertido que hizo reír y disfrutar a los asistentes y a los propios protagonistas, como ellos mismos han afirmado en redes sociales. Este tipo de bromas y situaciones cómicas son cada vez más habituales en las bodas y esta ha sido la última demostración de ello.