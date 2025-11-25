La provincia de Cádiz se consolida como destino gastronómico con sus once estrellas Michelin

La gala de la Guía Michelin 2026 ha vuelto a poner el foco en Cádiz, que en la noche de ayer sumó un nuevo motivo para celebrar: la primera estrella Michelin para el restaurante Mare, el proyecto del joven cocinero Juan Viu en pleno casco antiguo de la capital gaditana.

Su incorporación al firmamento culinario supone un espaldarazo a una provincia que lleva años afianzándose en el mapa de la alta cocina española, con propuestas que combinan tradición marinera y producto local que seduce tanto a críticos como a amantes de la buena mesa.

Viu asciende así a la primera división culinaria con un estilo propio marcado por el mar y sus orígenes barbateños. Su restaurante, de pocas mesas y cocina centrada en el producto del litoral gaditano, se ha convertido en uno de los espacios más singulares de la provincia.

Para Cádiz, la nueva estrella supone reforzar una tendencia que viene consolidándose en los últimos años: una región capaz de crear proyectos diferentes, donde los jóvenes profesionales del sector, como Juan Viu, van abriéndose camino entre las altas esferas de la gastronomía española.

Restaurantes que renuevan este 2026 sus Estrellas Michelin en la provincia de Cádiz

La gala ha confirmado también la solidez de la alta cocina gaditana, con la renovación de las estrellas ya asentadas en la provincia. Los restaurantes que mantienen su distinción reafirman un año más la categoría que tiene el actual panorama gastronómico con proyectos únicos y dignos de estar orgullosos.

Los restaurantes que renuevan sus estrellas este 2026 son: Aponiente, del reconocido 'chef del mar' Ángel León, que mantiene sus tres estrellas Michelin. También conservará las dos con Alevante. Lú Cocina y Alma de Juanlu Fernández mantiene sus dos estrellas e un año en el que, además, Jerez será Capital Española de la Gastronomía.

Mantúa se presenta también como una cita fija en un año que será especial para la ciudad jerezana tras mantener su estrella. También aparecerán en la próxima Guía Michelin con esta valoración Código de Barras en la capital gaditana y Mesón Sabor Andaluz de Alcalá del Valle que se uniera al firmamento el pasado año.

Por ello, con la incorporación de Mare al reino de las estrellas, el balance de Cádiz este 2026 queda en 11 estrellas. Un año que reafirma el atractivo gastronómico de la provincia y que confirma que el trabajo de estos chefs, que han apostado por Cádiz, ha merecido la pena.