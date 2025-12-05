Salen a la venta las entradas para la gira de Los Delinqüentes 2026: fechas, ciudades y precios

Los Delinqüentes han anunciado que vuelven a los escenarios 15 años después con una gira que les llevará a a actuar en las principales ciudades españolas para celebrar el 25 aniversario de «El sentimiento garrapatero que nos traen las flores», su disco debut y una obra esencial de la música popular contemporánea.

La banda jerezana vuelve por todo lo alto: hoy salen a la venta la entradas para su nueva gira 2026. Formados a finales de los años 90 en Jerez de la Frontera, Los Delinqüentes revolucionaron la música española con una fusión electrizante de flamenco, rock, blues, reggae y funk.

Esta gira especial supone una celebración doble: recordar sus raíces, su mensaje, su energía, y rendir homenaje a su trayectoria. Y lo hacen con el repertorio de siempre —versiones renovadas, nostalgia, fiesta—, listos para reconectar con el público que siempre los ha llevado en el corazón.

Nueve conciertos únicos

La gira serán nueve conciertos únicos, comenzando en abril con el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril), el Roig Arena de Valencia (17 abril) y el ya anunciado sold out en el Movistar Arena de Madrid (24 abril). En mayo continuará en el Bizkaia Arena – BEC! de Bilbao (22 mayo) y en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo); en junio llegará al Espacio Norte de Murcia (12 de junio) y al Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), para finalizar en julio con las dos últimas fechas, recalando en el Live Stadium de Cádiz (4 de julio) y en el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio).

Precio de las entradas en Cádiz

Entradas a la venta

A primera hora de la mañana, la página oficial de venta estuvo caída debido a la avalancha de usuarios intentando adquirir entradas. La expectación ha sido tal que el concierto del Madrid Arena está prácticamente agotado convirtiéndose en una de las fechas más demandadas de la gira.

Si eres seguidor del espíritu garrapatero, hoy es el día para hacerte con tu entrada. Porque Los Delinqüentes vuelven, y su música no se olvida; se siente, se vibra y se vive.

Las entradas para Los Delinqüentes en Cádiz están disponibles desde 48 euros (más gastos de gestión) en pista general de pie y aún hay localidades disponibles en grada.

Su estilo desenfadado, lleno de raíces andaluzas y desenfreno, sigue calando hondo gracias a himnos que aún resuenan generaciones después: canciones como 'La primavera trompetera', 'El aire de la calle', 'A la luz del Lorenzo' o 'Nube de pegatina' siguen siendo referente de una época y banderas del «garrapateo» popular.