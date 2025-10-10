El chef José Andrés revela su truco para cocer mejillones: «Son como las palomitas de maíz»

El chef José Andrés comparte de forma habitual algunos trucos de cocina en sus redes sociales. En una de sus últimas publicaciones nos presenta una receta fácil y rápida para cocinar unos riquísimos mejillones.

«Mi hija tiene hambre». Con esa frase comienza el vídeo en el que el cocinero, en inglés y desde la cocina de su casa, nos cuenta su truco para cocinar estos moluscos.

Primero, aceite. Luego, no puede faltar el ajo y, después, echa los mejillones. A esto añade trozos de cáscara de limón y zumo de limón recién exprimido. Los tapa y nos explica que son como palomitas por el ruido que hacen al abrirse. Precisamente, este es el momento en el que sabemos que están listos, cuando los mejillones se han abierto.

Con la receta lista, solo queda ponerla en un plato y disfrutarla. Y, claro, no podía faltar la recomendación de un buen pan para mojar en la salsa que se hace, o incluso un arroz.

Una idea sencilla de llevar a la práctica, hasta para los más torpes en la cocina, rápida de hacer y, sobre todo, deliciosa a la vista de lo que disfruta José Andrés probando uno de sus mejillones.

