Un domingo histórico para la vela en la Bahía de Cádiz

La Bahía de Cádiz ha vivido esta semana una situación única de la que no se conocen precedentes. Por primera vez han coincidido dos regatas de enorme proyección en sus aguas durante los mismos días. Cada una con sus características y estilos, pero dos citas de gran altura y envergadura. Ambas, además, dicen adiós el mismo día: este domingo 14 de septiembre de 2025 que siempre quedará en el recuerdo.

Los astros se han alineado y han podido coincidir a escasas millas, las que separan Cádiz y El Puerto de Santa María por mar. En la capital gaditana la protagonista indiscutible ha sido la Globe 40. En El Puerto de Santa María, con Puerto Sherry como testigo, los focos se han centrado en la Clipper Round the World Yacht Race.

Después del prólogo en Lorient (Francia), la Gran Salida de la Globe 40 ha elegido La Tacita de Plata como el escenario, frente a la dársena de los Astilleros de Navantia. En la capital gaditana han estado desde el pasado 8 de septiembre, arropados desde principio a fin por gaditanos y visitantes.

A las 13.00 horas, y tras la ceremonia de embarques, han continuado ocho embarcaciones su expedición desde una línea imaginaria situada en la Bahía de Cádiz, junto al Puente de la Constitución de 1812, bordeando el casco antiguo de Cádiz y dejando unas imágenes para enmarcar. Primero con una pequeña etapa dentro de la gran etapa que les hará llegar a Cabo Verde cinco o seis días después. Todo en función de las condiciones meteorológicas.

Las escalas de ambas citas

En esta pequeña etapa los participantes disputarán esta jornada dominical el Trofeo Diputación de Cádiz hasta las 18.00 horas. Después tocará el largo desplazamiento hacia Mindelo (Cabo Verde). Posteriormente llegarán las escalas en Isla Reunión, Sidney (Australia), Valparaíso (Chile), Recife (Brasil) y La Rochelle (Francia). Así durante ocho meses atravesarán los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Un reto apasionante de la vela transoceánica.

Por otro lado, la Clipper Race, prestigiosa regata oceánica que está considerada como la más exigente e inclusiva del mundo. Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María, es una de las dos escalas de la primera etapa, que empezó en Portsmouth (Reino Unido) y llegará a Punta del Este (Uruguay) dentro de unos 25 días. Todo depende de los numerosos factores que tendrán lugar durante casi un mes a la hora de pasar el 'charco'.

Tras zarpar el pasado 3 de septiembre desde las aguas británicas y recorrer más de 1.200 millas náuticas, las diez embarcaciones han recuperado fuerzas en Puerto Sherry, el mismo escenario donde ya estuvieron hace dos años. Aquí han llegado después de una travesía marcada por las condiciones meteorológicas adversas que provocado un leve retraso sobre el calendario previsto. Y desde este mismo enclave pondrán rumbo a Sudamérica desde este domingo.

La Clipper Race ha hecho escala por segunda vez en su historia en Puerto Sherry (El Puerto de Santa María). M. E.

Dos historias diferentes

Dos competiciones de vela transoceánicas que, sin embargo, son diferentes. Más allá de sus recorridos y su duración. En la Globe 40 forman parte barcos de 40 pies, con dos tripulantes que son profesionales.

Por su parte, la Clipper Race cuenta con barcos de 70 pies. Son entre 19 y 21 los tripulantes de cada embarcación, de ellos dos profesionales y el resto es amateur. Incluso algunos de ellos parte sin experiencia en el mundo de la vela.

Asimismo son tipos de embarcaciones muy diferentes las de ambas competiciones (tamaño incluido), muy duras para las aventuras transoceánicas.

Cada una con su singularidad, la Bahía de Cádiz tiene espacio para ambas. Es la primera vez que coinciden y no se sabe si habrá una segunda vez. La Clipper Race es la segunda vez que hace parada en Puerto Sherry como única parada en España, siendo la primera vez en el año 2023. Desde su organización están encantados y quieren volver. Así lo han dejado claro en el comité de despedida. La Globe 40 es la primera vez que tiene lugar en Cádiz y la experiencia ha sido inigualable.

La jornada es histórica. Unas imágenes que siempre quedarán en el recuerdo.