La Clipper Race hace escala por segunda vez en Puerto Sherry

Puerto Sherry ultima los preparativos para acoger, por segunda vez, una de las escalas más esperadas de la Clipper Round the World Yacht Race. El puerto deportivo será punto neurálgico de esta gran aventura oceánica, recibiendo entre el 5 y el 7 de septiembre a los doce veleros participantes tras completar la primera etapa desde Portsmouth (Reino Unido). Con ellos desembarcarán más de 200 regatistas internacionales, equipos técnicos, familiares, prensa especializada y aficionados, consolidando a El Puerto de Santa María como sede de referencia en el circuito mundial de grandes regatas.

El epicentro de la actividad estará en La Terraza de Puerto Sherry, donde se instalará el Race Village, un espacio abierto al público que ofrecerá, entre el 7 y el 12 de septiembre, una completa programación pensada para todos los públicos. Habrá visitas guiadas a bordo de un Clipper 70 (Open Boat Day), charlas con tripulantes y miembros de la organización, talleres sobre cetáceos, nudos marineros y experiencias de navegación, además de un mercado artesanal, actuaciones musicales en vivo y deportes al aire libre.

La sostenibilidad será también protagonista gracias a las acciones impulsadas junto a la Fundación Vela Clásica y el programa Ecovela. Además, el evento acogerá recepciones institucionales y encuentros privados para patrocinadores, autoridades y equipos, en un entorno ambientado con zonas de descanso, gastronomía local, carpas informativas y una cuidada estética marinera que envolverá al visitante en la atmósfera náutica del evento.

La prestigiosa cita vuelve a las aguas de la Bahía de Cádiz. FAV

Guía de actividades

La escala de la Clipper Race supondrá un importante revulsivo para la economía y el turismo local. Se espera una elevada ocupación hotelera y un notable impulso al consumo en restaurantes, comercios y servicios de la ciudad. A la vez, posicionará a Puerto Sherry y a la Bahía de Cádiz como escaparate internacional de excelencia náutica, cultural y gastronómica.

«El paso de la Clipper Race no es solo una regata: es una plataforma global de visibilidad, negocio y promoción turística. En Puerto Sherry la vivimos como una auténtica oportunidad de ciudad», afirma Isabel Silvela, directora de marketing y sostenibilidad del complejo.

La programación final del Clipper Race Village se presentará en unos días, junto al plano de actividades y horarios. El acceso será libre y gratuito durante toda la estancia de la flota en Puerto Sherry.

Para más información puede pulsar sobre este enlace.