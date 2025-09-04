Regata Globe 40 en Cádiz: fechas, conciertos y programación completa

La Voz de Cádiz 04/09/2025

Cádiz ya tiene lista la nueva programación paralela de la Regata Globe 40. El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Fiestas que dirige Beatriz Gandullo, ha reestructurado por completo las actividades previstas tras el retraso en la llegada de los barcos, que no atracarán en la ciudad hasta la tarde del lunes 8 de septiembre.

La reorganización ha permitido mantener todas las propuestas, distribuyéndolas a lo largo de la semana y hasta el sábado 13, víspera de la salida oficial de la regata, prevista para el domingo 14.

Race Village

El Race Village, instalado junto a los barcos en el Paseo Marítimo de Astilleros, abrirá el lunes 8 a las 18:00 horas.

Ese mismo día comenzará un taller náutico del IMD (18:30), el musical infantil Together en el Auditorio Costa Rica (19:00), la animación teatralizada de Animarte (20:00) y el concierto de Anabel Rivera con Perversiones flamencas y la colaboración de Miguel Catumba (22:00).

Citas musicales

La programación incluye también la actuación de los primeros premios de la cantera del COAC 2025 el jueves 11 a las 18:00 horas, y la exhibición de un rescate marítimo por parte de Salvamento Marítimo de Cádiz el viernes 12 a las 17:00 horas.

El sábado 13, víspera de la salida, se celebrarán dos grandes citas musicales: el concierto La Báskula en el Auditorio Costa Rica (20:00), con la participación de Proost, Lolo Pastrana, Fuera de Órbita e Icástica, y la Antología de Antonio Martínez Ares Los cuervos en el Race Village (22:00).

Actividades medioambientales

La única actividad que se mantiene en su fecha original es la limpieza del borde marítimo paralelo al Parque Celestino Mutis, organizada por Agaden-Ecologistas en Acción el sábado 6 de septiembre de 9:00 a 11:00 horas.

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha subrayado que «se trata de una programación muy interesante para que la ciudadanía pueda disfrutar y participar». Además, ha recalcado que el Ayuntamiento ha apostado por reubicar los eventos en lugar de cancelarlos, de modo que «todo lo previsto se podrá disfrutar a lo largo de la semana».

Más temas:

Barcos

Cádiz