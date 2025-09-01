Las condiciones meteorológicas obligan a retrasar la la Regata Globe 40 en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz pospondrá el inicio de las actividades con motivo de la llegada a la ciudad de la Regata Globe 40 hasta el próximo lunes 8 de septiembre. Ante el cambio de fecha de la salida del prólogo desde Francia anunciado por la organización de la prueba, el Ayuntamiento gaditano ha decidido llevar a cabo la programación del 8 al 14 de septiembre, coincidiendo así con la llegada de los barcos a la ciudad.

El pasado sábado, desde la organización de la Globe 40 anunciaron la suspensión de la salida desde la ciudad de Lorient prevista para el domingo y la convocatoria de una reunión para este lunes para estudiar los partes meteorológicos. Tras esta reunión, la organización ha asegurado que las condiciones meteorológicas aún son muy severas en el Golfo de Vizcaya, en cuanto a la fuerza del viento y el estado del mar, y esta situación se mantendrá durante este martes y miércoles, impidiendo así la salida de los barcos hasta el próximo jueves 4 de septiembre.

Esta nueva salida está programada para las 16:00 horas, por lo que la llegada de los primeros Class40 a Cádiz está prevista para la tarde del lunes 8 de septiembre, aunque dependerá de las condiciones que se encuentren durante el recorrido.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Cádiz está reajustando en estos momentos la programación final de actividades en la ciudad, que se dará a conocer en los próximos días.

