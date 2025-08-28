De espectáculos de drones a Carnaval: esta es la programación completa que dará vida a Cádiz con la Regata Globe 40

Presentación de la programación de la Gran Salida de la Regata Globe 40.

Cádiz se prepara para convertirse en capital mundial de la vela con la Gran Salida de la Regata Globe 40, que el próximo 14 de septiembre de 2025 podrá rumbo a una vuelta al mundo a bordo de los veleros Class40. La cita no será solo deportiva. La ciudad vivirá desde el 6 hasta el 14 de este mismo mes una auténtica fiesta marítima cultural con más de medio centenar de actividades abiertas a gaditanos y visitantes.

Este jueves, la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, junto al concejal de Deportes, Carlos Lucero, y el concejal de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, han presentado la programación de este evento. El calendario contempla medio centenar de actividades culturales, deportivas y medioambientales, que se desarrollarán en el paseo marítimo de Astilleros de Cádiz. El espacio se dividirá en dos áreas principales: el Race Village, epicentro de la vida náutica y lúdica, y el Auditorio Costa Rica, que acogerá las propuestas musicales y escénicas.

En cuanto a la zona de Race Village, será el epicentro de la programación, con propuestas para todas las edades y gustos. Habrá talleres medioambientales para concienciar a los más pequeños sobre la importancia de los océanos, bautismos de vela para quienes quieran vivir el mar de primera mano, espectáculos de animación teatral, conciertos, flamenco, Carnaval y hasta un espectáculo de drones que iluminará el cielo de la Bahía.

Las tripulaciones participantes en la regata convivirán durante diez días con la ciudad, acercando el mundo de la vela oceánica a todos los públicos. Cádiz, además de escenario de regatas locales y exhibiciones de rescate, se llenará de música y cultura popular con la presencia de agrupaciones del COAC, conciertos de bandas locales y la representación del musical Aladdín.

La Globe 40 supone mucho más que una competición deportiva: es el inicio de una aventura de ocho meses que llevará a la flota por Cabo Verde, Isla Reunión, Australia, Chile, Brasil y Francia antes de regresar a Europa. Con unos quince barcos en liza y una amplia cobertura internacional, el evento proyectará la imagen de Cádiz en el mapa de la vela mundial y reforzará su papel como sede de grandes acontecimientos náuticos.

El Ayuntamiento ha diseñado un programa ambicioso que combina lo deportivo con lo cultural, lo educativo y lo lúdico, con el objetivo de convertir esta salida en una celebración colectiva. Cádiz se vestirá de gala para despedir a los navegantes que, desde sus muelles, iniciarán una de las regatas más exigentes y emocionantes del planeta.

Programación completa

Sábado 6 de septiembre: arranca la fiesta

9:00 - 11:00 h. ZONA MARÍTIMA

Jornada «Limpieza del borde marítimo paralelo al parque Celestino Mutis» Iniciativa de la actuación:

AGADEN-Ecologistas en Acción.

12:00 - 12:30 h. RACE VILLAGE Apertura Race Village.

12:30 - 14:30 h. RACE VILLAGE

Animación Teatralizada «Animarte»•

12:00 - 14:30 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (12:15 y 13:30 h).

18:00 - 20:15 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (18:00 y 19:15 h).

18:30 - 19:15 h. RACE VILLAGE

Taller Náutico a cargo del IMD.

21:00 - 22:00 h. AUDITORIO COSTA RICA

Concierto La Báskula: Fuera de Órbita + Icástica.

22:00 - 23:30 h. RACE VILLAGE

Actuación de flamenco: Anabel Rivera.

Domingo 7 de septiembre: mar y teatro

12:00 - 14:30 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (12:15 y 13:30 h).

12:00 - 12:30 h. ZONA MARÍTIMA

Exhibición de rescate de tripulación de Vela oceánica.

13:00 - 14:00 h. AUDITORIO COSTA RICA

Musical infantil «Together».

18:00 - 20:15 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (18:00 y 19:15 h).

18:00 - 21:00 h. RACE VILLAGE

Carnaval Cantera. (Primeros Premios COAC 2025).

18:30 - 19:15 h. RACE VILLAGE

Taller Náutico a cargo del IMD.

19:00 - 20:00 h. AUDITORIO COSTA RICA

Encuentro equipos tripulaciones y público.

Lunes 8 de septiembre: cultura y sostenibilidad

18.00-20.00 horas: Race Village. Salidas Bautismo Vela.

Martes 9 de septiembre: el mar como protagonista

18:00 - 20:15 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (18:00 y 19:15 h).

18:00 - 20:00 h. PARQUE DE BOMBEROS

Jornadas de Puertas Abiertas del Parque de Bomberos de Cádiz con exhibiciones.

21:00 - 23:00 h. RACE VILLAGE

Carnaval COAC 2025.

Coro «El Gallinero» y Comparsa «El Cementerio».

Miércoles 10 de septiembre: Carnaval

18:00 - 20:15 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (18:00 y 19:15 h).

18:00 - 19:00 h. AUDITORIO COSTA RICA

La Economía Azul explicada para niños y niñas.

21:00 - 23:00 h. RACE VILLAGE

Carnaval COAC 2025.

Chirigota «Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)» y Cuarteto «Ku Klux Klan Klan».

Jueves 11 de septiembre: deporte y espectáculo

9:00 - 14:00 h. AUDITORIO COSTA RICA

Jornadas «La Vela Oceánica, un potencial por descubrir en Cádiz» (Eventos Náuticos & Economía Azul).

16:00 - 19:00 h. ZONA MARITIMA

Regata de Patrocinadores.

18:00 - 20:15 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (18:00 y 19:15 h).

19:00 - 20:00 h. RACE VILLAGE

Entrega de Premios Regata de Patrocinadores.

20:00 - 22:00 h. RACE VILLAGE

Animación Teatralizada «Animarte».

22:00 - 23:30 h. RACE VILLAGE

Actuación de flamenco: Spoticai.

Viernes 12 de septiembre: música y encuentro con los navegantes

18:00 - 20:15 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (18:00 y 19:15 h).

18:00 - 21:00 h. RACE VILLAGE

Carnaval Cantera. (Primeros Premios COAC 2025).

18:00 - 22:00 h. RACE VILLAGE

Talleres a cargo de Medio Ambiente:

Actividad 1: «Residuos marinos»

Actividad 2: «Varamiento de cetáceos»

Actividad 3: «Cuéntame sobre el mar, marinero» 18:30 - 19:15 h. RACE VILLAGE Taller Náutico a cargo del imd.

19:00 - 20:00 h. AUDITORIO COSTA RICA

Encuentro equipos tripulación y público.

20:00 - 22:00 h. RACE VILLAGE Animación teatralizada «Animarte»

22:00 - 23:00 h. RACE VILLAGE

Actuación: Monólogo Manolo Morera.

Sábado 13 de septiembre: arte y regatas

10:00 - 15:00 h. RACE VILLAGE Concurso de Pintura Rápida.

12:00 - 14:30 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (12:15 y 13:30 h).

12:00 - 14:00 h. RACE VILLAGE

Jornadas de Puertas Abiertas a embarcaciones de la Guardia Civil.

12:00 - 14:30 h. RACE VILLAGE

Talleres a cargo de Medio Ambiente:

Actividad 1: «Residuos marinos»

Actividad 2: «Varamiento de cetáceos»

Actividad 3: «Cuéntame sobre el mar, marinero» 13:00 - 14:00 h. AUDITORIO COSTA RICA

Musical Tributo «Aladdín».

15:00 - 20:00 h. RACE VILLAGE

Jornadas de Puertas Abiertas a embarcaciones de la Guardia Civil.

18:00 - 19:00 h. RACE VILLAGE

Entrega Premios Concurso de Pintura Rápida.

18:00 - 20:15 h. RACE VILLAGE

Salidas Bautismo Vela (18:00 y 19:15 h).

18:30 - 19:15 h. RACE VILLAGE

Taller Náutico a cargo del IMD.

18:00 - 22:00 h. RACE VILLAGE Talleres a cargo de Medio Ambiente:

Actividad 1: «Residuos marinos»

Actividad 2: «Varamiento de cetáceos»

Actividad 3: «Cuéntame sobre el mar, marinero» 19:00 - 20:00 h. RACE VILLAGE

Presentación Patrones.

20:00 - 21:00 h. RACE VILLAGE

Meet & Greet equipos Globe 40.

20:00 - 21:00 h. AUDITORIO COSTA RICA

Concierto La Báskula: Proost - Lolo Pastrana.

22:30 - 22:45 h. RACE VILLAGE

Espectáculo de Drones «Océanos»

Domingo 14 de septiembre: la gran salida

11:00 - 13:00 h. RACE VILLAGE

Ceremonia Embarque.

13:00 - 14:00 h. ZONA MARÍTIMA

Gran Salida Globe 40.

14:00 - 17:00 h. ZONA MARÍTIMA

Regata Flota Snipe.

14:00 - 18:00 h. ZONA MARÍTIMA Recorrido Costero Trofeo Diputación.