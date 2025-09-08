Cádiz da la bienvenida a los barcos participantes en la Globe 40

Tras un pequeño cambio de fechas por las malas condiciones del mar, los barcos participantes en la regata Globe 40 han comenzado a llegar este lunes a Cádiz tras completar la etapa prólogo desde Lorient (Francia). En la capital gaditana van a permanecer atracados en el Paseo Marítimo de Astilleros hasta el próximo domingo 14 de septiembre, fecha en la que iniciarán la etapa con rumbo a Cabo Verde.

Bruno García, alcalde de la ciudad, ha acudido a la inauguración del Race Village y a dar la bienvenida a Cádiz a los recién llegados para participar en esta regata oceánica que completará una vuelta al mundo hasta mediados de abril del próximo año. También ha estado la Teniente de Alcalde Beatriz Gandullo y la presidenta de Diputación, Almudena Martínez.

Para que toda la ciudadanía pueda disfrutar del evento, se han preparado actividades paralelas. El Race Village tendrá establecimientos de hostelería, varios stands y un escenario. Talleres náuticos, medioambientales y Carnaval serán solo algunas de las actividades que darán vida a este espacio que busca acercar el evento a la ciudadanía.

