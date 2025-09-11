Puerto Sherry abre las puertas de la Clipper Race antes de su salida oficial

Todos pueden disfrutar de las jornadas en Puerto Sherry.

Este viernes 12 y domingo 14 de septiembre, las familias del Puerto de Santa María y visitantes tienen una oportunidad única: subirse a bordo de uno de los veleros oceánicos Clipper 70, embarcaciones que están dando la vuelta al mundo en la Clipper Race, una de las regatas más emocionantes y humanas del planeta.

Durante todo el viernes, los barcos estarán amarrados en Puerto Sherry y abrirán sus escotillas al público para que pequeños y mayores puedan conocer por dentro cómo se vive una aventura de 40.000 millas náuticas, cruzando océanos y superando todo tipo de retos.

Horarios

Viernes 12 de septiembre

- Visita guiada a un barco Clipper 70 en el Pantalán V.

De 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

- Actividades en La Terraza de Puerto Sherry.

De 12.00 a 00.00 horas: Pool Bar abierto.

De 17.00 a 20.00 horas: Mercadillo artesanal.

De 17.45 a 19.45 horas: Concierto en directo.

Domingo 14 de septiembre

- Gran salida de la flota. Espigón del faro.

A las 15.00 horas: Salida oficial de los veleros Clipper 70, rumbo a su siguiente etapa.

Será un momento inolvidable para despedir a la flota tras su escala en El Puerto de Santa María. El desfile de barcos, las velas desplegadas y el ambiente en el espigón ofrecerán una experiencia visual emocionante para vecinos y visitantes.

Deportistas como tú

Uno de los aspectos más fascinantes de la Clipper Race es que sus tripulantes no son regatistas profesionales. La mayoría son personas que un día decidieron vivir algo extraordinario: enfrentarse al mar, superar sus propios límites y formar parte de un equipo internacional en una vuelta al mundo a vela. Algunos de ellos nunca habían subido a un barco antes de esta experiencia.

Durante la visita, podrás ver el interior del velero, la zona de descanso, los sistemas de navegación y escuchar de primera mano cómo es convivir en alta mar, con turnos de guardia, frío, olas y compañerismo.

Una experiencia para vivir en familia

La actividad está pensada para que las familias puedan disfrutarla juntas:

- Es gratuita y no requiere inscripción previa.

- Accesible para todas las edades.

- Personal de apoyo estará disponible para organizar los turnos de visita.

- Puerto Sherry invita a todas las familias de El Puerto a vivir este fin de semana una experiencia única, educativa y emocionante.