«Cádiz ofrece unas condiciones inmejorables para que la Globe 40 comience a dar la vuelta al mundo»

Muchas veces los gaditanos no saben lo que tienen. Un ejemplo claro de ello es situarse a los pies del Segundo Puente para caminar el Paseo Marítimo de Astilleros y disfrutar con unas vistas a la que solo le faltaría un grupo de japoneses haciendo taichí para creerse uno que está en Nueva York, San Francisco, Sidney o cualquier ciudad similar del otro lado del mapa. Esto es lo que, sin duda, pensarían al pasar los organizadores de la Globe 40, una de las regatas más prestigiosas del mundo y que supone un gran desafío a la resistencia y al espíritu de equipo. Se trata de una vuelta al mundo que ronda los 40.000 kilómetros distribuidos en seis etapas en las que participarán nueve embarcaciones y cerca de 30 deportistas a bordo de hasta doce nacionalidades distintas.

Como es sabido, por condiciones atmosféricas que propiciaron olas de hasta cinco metros de altura en el Golfo de Vizcaya, la regata ha retrasado su llegada a Cádiz teniéndola que hacer el pasado lunes por la tarde, momento en el que los regatistas fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, Bruno García, tras cinco días de navegación desde la ciudad costera francesa de Lorient, punto del que se inició la carrera el pasado jueves con la etapa prólogo a Cádiz. Lo que en un principio iba a ser una estancia de una semana en Lorient terminó convirtiéndose en diez días.

La salida de esta primera etapa de las seis tendrá lugar el próximo domingo a la una de la tarde frente a la dársena de los Astilleros de Navantia; se costeará parte de la Bahía pasando por el Campo del Sur dejando unas imágenes para enmarcar de una etapa que finalizará en Cabo Verde cinco o seis días después.

Roger Waggott es el coordinador de actividades náuticas del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento Cádiz. Afincado desde hace unos años en la capital gaditana, y con un inglés de lo más gaditanizado, atiende a LA VOZ para acercar esta prestigiosa prueba a sus vecinos. «La regata es una vuelta al mundo con seis etapas que parte de Cádiz y terminará de nuevo en Francia el año que viene, en abril. Todos estos meses se estará navegando con seis paradas», comienza diciendo aportando que cada barco tiene a «dos tripulantes que se pueden ir turnando en cada etapa».

«El velero es un clase monotipo de 40 pies, que se originó en Francia, que es la casa de la vela oceánica; de allí sale la Golden Globe, la regata más famosa en solitario y en la que se da la vuelta al mundo sin paradas. Esto es otra cosa similar, pero con etapas», explica.

La Globe 40 cumple su segunda edición, «la primera salió de Tánger», recuerda Roger, que cuenta cómo fue que el alcalde Bruno García ganase este evento para la ciudad en marzo del pasado año. «Se ha elegido Cádiz porque los franceses, que son los organizadores, vinieron desde Lorient buscando otros puntos geográficamente buenos para dar la vuelta al mundo y Cádiz está geográficamente bien posicionado. Y, claro, además, ahora mismo se dan unas condiciones inmejorables para hacer esa regata», comenta antes de reforzar la idea diciendo que la organización «se encontró, o les enseñamos a ver esa zona, este muelle de Astilleros, que nunca antes se había activado. Y, por lo que se ve, ellos tuvieron la misma visión que la gente del ayuntamiento», se felicita.

Y por si las circunstancias naturales fueran poco, también se activaron las institucionales, algo que terminó de convencer a los organizadores de la Regata Globe 40. «Todo el mundo junto, La Autoridad Portuaria, Navantia, Diputación y Ayuntamiento, se han unido porque han visto que es una gran oportunidad, y los franceses también lo han visto. Y aquí estamos, un año después, haciéndolo», dice orgulloso de verlo todo hecho una realidad tiempo después de aquellas reuniones entre los responsables de la Globe 40 y los técnicos y gobernantes del ayuntamiento.

Volviendo a lo deportivo, los regatistas no pasan la noche en el pantanal eventual construido para ellos porque «estos barcos no son demasiado habitables; sí lo son para regatear porque tienen unas literas, aunque no todos. Por eso, obviamente tienen que descansar y se han buscado sus hoteles para hacerlo hasta el día de la salida a Cabo Verde», sostiene Waggot.

La sede la regata está Lorient, punto de partida y llegada de la misma. Para llegar a Cádiz, las nueve embarcaciones tuvieron que atravesar las 900 millas de la que constaba el prólogo, que aunque puntúa menos que una etapa, también cuenta. Una vez pasados los ciclones que retrasaron la llegada a la Tacita de los veleros, estos tuvieron que pasar el exigente Golfo de Vizcaya, bordear el Cabo Finisterre, descender por las costas españolas y portuguesas, alcanza el Cabo de San Vicente y finalmente atracar en la Bahía de Cádiz.

Además de la puntuación, que es menor, la prólogo cuenta también con la salvedad de que han podido navegar a bordo de cada barco hasta cuatro tripulantes y no dos, como es la obligación en las seis etapas. «Aprovechan este prólogo para venir y estar todos juntos», piensa Roger, que espera con ganas el domingo «lo que será gran salida de la vuelta del mundo» en una primera etapa que tiene la meta en Cabo Verde. ¿Tiempo estimado? «Pues se de aquí a Canarias son cinco días, quizás estamos hablando de una regata de ocho días, nueve días», calcula el técnico británico.

Dentro de la expedición de la Globe 40 hay dos españolas. Una de ellas compite en el barco belga y se trata de la canaria Djemila Tassin, nacida en la isla de La Palma y de padres belgas; la otra es Ania Bauza Roig, que ha navegado en la prólogo pero no embarcará en la primera etapa ya que su idea es buscar patrocinadores de cara a la regata.

Las etapas de la Regata Globe 40

Prólogo: Lorient, Francia

Gran Salida: Cádiz, España

Primera escala: Mindelo, Cabo Verde

Segunda escala: Isla Reunión

Tercera escala: Sídney, Australia

Cuarta escala: Valparaíso, Chile

Quinta escala: Recife, Brasil

Llegada: La Rochelle, Francia

