Andy explota contra Lucas en 'El Hormiguero': «Se llevaba tres partes, la suya, la que me robaba y la que no me daba»

El gaditano Andy Morales, del histórico dúo Andy y Lucas, protagonizó anoche uno de los momentos televisivos más comentados de la temporada en El Hormiguero. Su entrevista con Pablo Motos sorprendió a muchos por el tono sincero, valiente y a ratos incómodo con el que abordó los problemas y tensiones con su excompañero Lucas González.

Vestido completamente de negro, con una chaqueta de apliques plateados como único toque de color, Andy apareció serio, contenido, pero haciendo gala de su humor gaditano habitual. Nervioso, a pesar de sus casi treinta años en los escenarios, el cantante habló sin rodeos y usando el término «presuntamente» en más de una ocasión para evitar problemas legales. «Siempre he intentado evitar el conflicto, pero tocaba dar mi versión», dijo con serenidad.

Una entrevista sin evasivas

Andy respondió a todas las preguntas de Pablo Motos, incluso a las más directas. Reconoció que la mala relación con Lucas no era un rumor, sino una realidad: «Hubo problemas con la gira, con el dinero y con la forma de trabajar», explicó. «Se llevaba tres partes, la suya, la que me robaba y la que no me daba», declaró, provocando un silencio en el plató.

También sorprendió al revelar que la música del estribillo de «Son de amores» —el tema más icónico del dúo— fue idea suya, aunque nunca se le reconoció como coautor. «Lucas no quiso ponerme como coautor», confesó con visible decepción.

Andy admitió que en la última etapa del grupo se sentía desmotivado, que solo pensaba en «cumplir con los conciertos y terminar la gira», mientras en silencio preparaba su nuevo proyecto en solitario. Contó que muchos compañeros y amigos le habían advertido de la situación y le aconsejaron dejar el dúo antes, pero él «no se sentía con fuerzas ni preparado para dar el paso».

Noticia Relacionada Andy pasa al ataque en su nuevo disco con un duro mensaje para Lucas: «Quédate con tu nuevo disco y olvídate de mí» L.V. El dúo gaditano marcó a toda una generación con su música pero en los últimos meses proliferan los mensajes cruzados y han cerrado todos los perfiles que compartían juntos en redes sociales

«Por fin libre» y agradecido

El gaditano explicó que, tras el final del grupo, se siente «por fin libre» y rodeado de un nuevo equipo de trabajo al que elogió especialmente: «Mucha gente se ha puesto a trabajar conmigo y cuando les preguntaba por el dinero, priorizaban el proyecto. Eso es confianza», afirmó emocionado.

También habló de su vida personal y de su divorcio. Reconoció que Lucas había ayudado y prestado dinero en dos momentos complicados. Sin embargo, dijo que eso no borraba sus sospechas sobre «su forma de proceder« y sus tejemanejes económicos.

Entre la empatía y las heridas

Aunque Motos intentó llevarlo a temas más polémicos —como las bromas recurrentes sobre la nariz de Lucas—, Andy evitó entrar al trapo: «No voy a hablar de eso», zanjó. Sí reconoció que su excompañero «ha pasado una etapa muy mala, con varias pérdidas familiares», y añadió que siempre ha intentado empatizar y mediar con él.

En uno de los momentos más personales de la entrevista, Andy confesó entre sonrisas que su padre, con quien mantiene una relación reservada, le ha mostrado más cariño que nunca en esta nueva etapa: «Mi padre, que no es muy cariñoso —como tampoco lo soy yo—, me ha dicho en estos meses más veces que está orgulloso de mí que en todos los años anteriores».

Andy Morales y Lucas González L.V.

De la gloria al desencuentro

El dúo Andy y Lucas marcó una época con éxitos como 'Son de amores', 'Tanto la quería' o 'Y en tu ventana'. Sus canciones dominaron las listas, llenaron estadios y los convirtieron en uno de los nombres más populares del pop-flamenco de los años 2000. Sin embargo, tras más de dos décadas de carrera, una combinación de tensiones personales, desgaste artístico y disputas económicas acabó provocando la ruptura.

La entrevista, que mantuvo picos de audiencia aunque competía con Rosalía y Broncano en La Revuelta. El testimonio de Andy se viralizó en redes, dejó claro que el gaditano ha decidido pasar página. Con humor, honestidad y emoción, el gaditano cerró una etapa y abrió otra: la de su carrera en solitario, con un disco ya en marcha y un mensaje de libertad y gratitud que resonó en todo el plató.

Nueva gira

Andy avanzó también que ya hay fechas para su nueva gira, donde interpretará tanto canciones históricas del dúo como los temas de su nuevo álbum. Y como anticipo, se atrevió a cantar en directo su single 'Marioneta', dando así el primer paso visible de una nueva era.