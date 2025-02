El cierre de Airbus Puerto Real conlleva el traslado de su carga a Getafe y El Puerto

La aeronáutica Airbus tiene preparado desde hace meses un plan de contingencias para hacer frente a los efectos que ha provocado en su cadena de producción el estallido de la pandemia. La compañía avanzó en abril las medidas sociales y entre las acciones a llevar a cabo se encontraba, según algunos ejecutivos de la empresa, una solución definitiva para la planta de Puerto Real, considerada «no esencial» por la dirección del grupo aeronáutico.

La reunión que ha mantenido esta misma semana el comité intercentros de la empresa en España con el responsable de Operaciones de la división civil de Airbus, Michael Schöllhorn , (Chief Operating Officer), ha puesto de manifiesto los peores presagios para la planta gaditana . LA VOZ avanzó este miércoles en su edición digital y este jueves en su edición de papel que la factoría de Puerto Real, a tenor de las explicaciones ofrecidas por Schöllhorn se cerrará antes de verano ya que «es incompatible mantener dos plantas en la Bahía de Cádiz» . Lo que se busca ahora es la solución más viable para el empleo, la carga de trabajo y el mantenimiento de la industria auxiliar.

Un portavoz de la dirección en España de Airbus ha declarado a LA VOZ que «la factoría de Puerto Real se encuentra en una situación crítica» . Antes de esta crisis, Puerto Real ya se enfrentaba a un reto difícil debido al cese de la producción del A380. La misma fuente señala que «el impacto de la crisis de la COVID-19 ha agravado seriamente la situación».

Versión de la empresa

Airbus asegura que está «trabajando en la mejor solución posible para el futuro a medio y largo plazo, asegurando la competitividad y la sostenibilidad de las operaciones industriales de Airbus en España. A la luz del contexto actual, consideramos difícil mantener dos centros de producción en la región de Cádiz. Estamos buscando la mejor solución posible que maximice la carga de trabajo en España y en Andalucía».

A partir de ahora la compañía se abre a una «solución dialogada con los interlocutores sociales y las instituciones nacionales y locales» .

La dirección del gigante aeronáutico ofrecerá la recolocación de una parte de la plantilla, aunque hay un excedente de más de cien trabajadores

Este periódico ha podido saber que la hoja de ruta marcada por Airbus para las instalaciones de Puerto Real pasan, primeramente, por un desvío de dos de sus tres líneas de producción a la factoría de Getafe , aunque la empresa no se ha pronunciado aún sobre estos términos. Se trata de las líneas del A350 y del A330. La fábrica gaditana se encarga de la fabricación de los estabilizadores de ambos modelos de avión que, precisamente, se ensamblan en la planta madrileña. La tercera línea de producción activa, la del A320, sería absorbida por la factoría de Airbus de El Puerto de Santa María, ubicada en el polígono Tecnobahía.

En relación a la plantilla, unos 400 trabajadores, Airbus ofrecerá la posibilidad de traslados al resto de plantas españolas, incluidas las de Sevilla y El Puerto, aunque hay un excedente de plantilla en estos momentos de más de cien empleados. De hecho, no hay que olvidar que a finales del pasado enero, Airbus anunció el traslado de 50 montadores de la planta puertorrealeña a la de San Pablo en Sevilla, algo que denunció UGT como un nuevo paso en el desmantelamiento de las instalaciones. La factoría puertorrealeña se encuentra en ERTE desde el pasado diciembre hasta el próximo 31 de mayo y todo apunta a que Airbus anunciará en abril las restructuración del grupo para hacer frente a la nueva situación de la producción. Es decir, Airbus confía en tener cerrada la solución definitiva de Puerto Real antes del próximo verano.

Impacto letal

El impacto, por tanto, del coronavirus ha sido letal para el gigante de la aviación en Europa que, en los primeros seis meses de 2020, perdió 1.919 millones de euros. Esta situación llevó a la dirección a establecer en abril un plan de restructuración que se ha ido aquilatando hasta que el pasado junio se fijó la hoja de ruta definitiva a seguir tanto en su división civil como en la de defensa, a la que pertenece la planta de El Puerto y las factorías de sevillanas de San Pablo y Tablada. De esta forma, la compañía ha realizado una provisión de 1.200 millones de euros a cuenta del plan de reestructuración que, según el diseño presentado a finales de junio, supondría la reducción de su plantilla mundial en 15.000 trabajadores de un total de 134.000 en la actualidad.

Este plan incluía 900 despidos en España, de los que 151 correspondían a la planta de Puerto Real y 135 a la factoría portuense , sin embargo, este plan se frenó en octubre al llegar a un acuerdo la empresa con CC OO, que lidera el comité Intercentros, para cambiar medidas traumáticas por medidas más suaves. Así se estableció un cupo para salidas pactadas, bajas incentivadas y excedencias. Los cálculos no han salido ya que el excedente de mano de obra calculado por Airbus no se ha resuelto. Con las bajas incentivadas solo han salido un centenar de trabajadores de las dos plantas gaditanas. Queda otro centenar sobrante.

En el contexto general, división civil de la compañía, a la que pertenecen las plantas de Getafe (Madrid), Illescas (Toledo) y Puerto Real (Cádiz), es la que presenta un panorama laboral más complicado, ya que las empresas aeronáuticas de vuelos domésticos han cancelado pedidos y han recortado sus previsiones de inversión a corto y medio plazo en lo que se refiere a renovación de flota.

División sindical

El plan que se pactó en octubre no contó con el respaldo mayoritario de las centrales sindicales que integran la mesa negociadora. De hecho, los representantes de CC OO y ATP, que suman 9 miembros en el comité frente a los 8 que se reparten UGT, CGT y SIPA, fueron los que frmaron el texto. Para UGT, fue un acuerdo alcanzado por una mayoría simple «que no representa a la totalidad de la plantilla» y, además, no se garantizaba la viabilidad de las plantas.

La factoría gaditana mantiene activos, en estos momentos, solo tres programas aeronáuticos, es decir, la construcción de los estabilizadores de cola de los modelos A350, A320 y A330. La cancelación definitiva del superjumbo A380 dejó a la planta puertorrealeña sin una de sus líneas de producción más representativas que, pese a todo, no ha sido sustituida por ningún nuevo programa. Más de 12.000 metros cuadrados de la planta se enncuentran vacíos . La voz de alarma saltó en la factoría de Puerto Real cuando se comprobó que la dirección de Airbus había invertido 60 millones de euros en la implantación de una nueva línea de montaje en la planta francesa de Saint Nazaire para el A321 . Curiosamente, el final del programa A380 dejó libre espacio en la citada planta francesa, que cuenta con 3.200 empleados. Ya están operativas cuatro líneas de montaje de los fuselajes A320 y A321. Una quinta línea aumentará la tasa de producción hasta 90 aviones al mes. Esta maniobra es la que soliviantó a la plantilla de Puerto Real. Las palabras de Michael Schöllhorn le han dado la puntilla.

La sombra del cierre ha pesado sobre Puerto Real con insistencia durante los últimos diez años y algunos de los ejecutivos de la compañía se han encargado de dar rienda suelta a esta teoría. En mayo de 2019 visitó la planta puertorrealeña, precisamente, el nuevo responsable de Operaciones de la compañía, Michael Schöllhorn , que reconoció sin tapujos la necesidad de elaborar un plan industrial para asegurar y garantizar la actividad en la factoría tras la pérdida del A380, ya que con los programas del A350, A320 y A330 no era suficiente. Esta factoría tiene una plantilla de 400 trabajadores, nada que ver con los 4.386 de Getafe, los 1.770 de San Pablo o los 1.360 de Illescas. El último en echar más leña al fuego sobre la planta de Puerto Real fue Manuel Huertas, presidente de Airbus Operations en España, que reconoció el pasado junio que la crisis económica provocada por el coronavirus había hecho que la compañía planteara un recorte de 15.000 puestos de trabajo en todo el mundo y dejaba en situación crítica a Puerto Real.