Los museos de Cádiz se llenan de Navidad: talleres, visitas y planes para toda la familia

La Navidad vuelve este año a convertirse en una cita con la cultura en Cádiz. La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, acompañada por concejala de Festas, Beatriz Gandullo, ha presentado este martes en el Museo del Títere la programación especial que inundará de actividad los museos municipios durante las próximas semanas. Exposiciones, visitas guiadas, recreaciones históricas, talleres y conciertos conforman un calendario que, según se ha destacado, busca «que los gaditanos y gaditanas vivan esta fiesta acercándose a la cultura y a los equipamientos de la ciudad».

El acto de presentación ha tenido lugar en el Museo del Títere, donde se podrá contemplar desde el 4 de diciembre un singular nacimiento creado por la compañía gaditana La Tía Norica. La concejala González ha expresado su agradecimiento a la histórica compañía y a su director, Pepe Bable, por ceder esta pieza tan especial, que podrá visitarse de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas.

La instalación forma parte de la celebración del 40 aniversario de la recuperación del legado de La Tía Norica, que este año ha recibido además la Medalla de Oro de las Artes Escénicas. El museo acogerá también visitas teatralizadas a la compañía y a su colección de títeres del mundo los días 30 de diciembre y 2 de enero, con previa inscripción.

Bable, emocionado, ha destacado que es «la primera vez que los títeres de La Tía Norica pisan este museo», y ha aseverado que el nacimiento expuesto recrea un taller de marionetas en plena efervescencia creativa. Entre las figuras, ha añaedido, aparecen títeres históricos que conviven con un pup siciliano, símbolo de hermandad entre tradiciones titiriteras.

El Museo de las Cortes se suma a la Navidad cultural

El Museo de las Cortes inaugurará también el 4 de diciembre la exposición Un nacimiento: 'Niño Jesús de Guatemala del siglo XVIII', una pieza de origen andino que se mostrará en el horario habitual del centro:

- Lunes: 9.00–14.30 horas

- Martes a viernes: 9.00–18.00 horas

Sábados y festivos como el 6 y 8 de diciembre: 9.30–14.30 horas

El programa incluye la conferencia 'La Navidad en torno al Cádiz de las Cortes', prevista para el 11 de diciembre a las 18.30 horas.

Como novedad, el museo acogerá la actividad '¡Se han escapado de un cuadro!', una recreación histórica en la que personajes de época recorrerán las salas interactuando con los visitantes. Se celebrará los días 22, 26, 27, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero, con pases tanto matutinos (12.30 horas) como vespertinos (17.00 horas), según jornada.

La agenda se completa con un concierto del Ensemble de Clarinetes el 23 de diciembre a las 18.30 horas, y varios cuentacuentos relacionados con el museo los días 26, 27, 29 y 30 de diciembre a partir de las 11.00 horas.

Litografías y patrimonio en Puerta de Tierra

El Museo-Taller Litográfico ofrecerá varias visitas guiadas centradas en el proceso de impresión litográfica y calcográfica. Se han programado sesiones los días 23, 26, 30 de diciembre y 2 de enero a las 18.00 horas, así como los 27 de diciembre y 3 de enero a las 12.30 horas. Cada visita tendrá una duración aproximada de una hora y grupos reducidos.

El monumento de Puerta de Tierra sumará también actividades con la visita teatralizada 'La Puerta de Tierra: El bastión definitivo', que se desarrollará los días 23 de diciembre y 3 de enero a las 11.30 horas, con un recorrido histórico a cargo de actores caracterizados de época.Por su parte, el Monumento de Puerta de Tierra incorporará visitas teatralizadas en las que actores caracterizados explicarán la historia de esta emblemática entrada a la ciudad.

La programación municipal reúne propuestas «de calidad, para familias, para niños y niñas, y para quienes quieran disfrutar de la cultura en estas fechas», ha subrayado González, quien ha adelantado que el Museo del Títere y el Litográfico serán objeto de mejoras y potenciación en los próximos meses.

