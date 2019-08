Cádiz Sin infracciones a las VTC en Cádiz a pesar de las llamadas de taxistas La Policía Local aún no ha levantado acta para hacer llegar a la Junta las supuestas irregularidades de los conductores de Uber

La Policía Local de Cádiz no ha levantado ningún acta por infracciones de conductores de Uber, a pesar de las continuas llamadas de los taxistas señalando las presuntas irregularidades. El Cuerpo municipal, que no puede multar directamente –la competencia es autonómica– debe recoger los hechos supuestamente constitutivos de la infracción y elevarlo a la Junta de Andalucía. Aún no se ha dado ningún caso de infracción, según el propio Ayuntamiento.

Todo ello a pesar de la polémica generada a raíz de la filtración de una circular emitida entre los agentes que Unauto, la principal asociación del sector, amenazó con denunciar. En ella, se destacaba que los VTC sólo podían estar en circulación si prestan en esos momentos un servicio previamente contratado.

En los últimos días se ha emitido una nueva circular entre los miembros de la Policía Local en la que este polémico punto no se incluye. En el documento, al que ha tenido acceso este medio, se hace referencia a que «desapareció la disposición que establecía» que los VTC «no podrán abandonar» su sede «sin llevar a bordo la hoja de ruta».

Además, se incide en que sólo se considerará captación de viajeros cuando «un vehículo VTC permanece estacionado en un sitio de concentración», es decir, paradas de taxis, aeropuertos, estaciones, etc. La circular, mucho más completa que la anterior y en la línea de la regulación establecida en otras ciudades, detalla que las labores de control deben ir encaminadas a solicitar la documentación del vehículo, el contrato de arrendamiento u hoja de ruta debidamente cumplimentada y el distintivo obligatorio de la Junta de Andalucía para licencias VTC.

Para esta misma jornada hay programado un encuentro con un profesor de la Escuela de Policía de Marbella experto en el tema, quien ya ha apoyado a otros cuerpos municipales de la comunidad autónoma. Esta charla permitirá a los agentes recibir formación y aclarar dudas al respecto.