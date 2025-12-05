Cádiz contra la sangría demográfica: se construirán 85 nuevas viviendas para frenar la pérdida de población

Cádiz vuelve a mirarse en el espejo de los datos. La ciudad ha perdido 1.057 habitantes en el último año y más de 3.300 desde 2021, una caída demográfica que se siente en los barrios, en el comercio y en la vida cotidiana. Ante este panorama, el Ayuntamiento ha decidido mover ficha y activar una estrategia que combina vivienda pública, cambios urbanísticos y una clara apuesta porrecuperar residentes. No es un plan menor. Es, en esencia, un intento de poner freno a la sangría demográfica qye ameneza desde hace años a la capital gaditana.

El alcalde, Bruno García, ha anunciado este viernes una de las medidas para intentar frenar esta situación. La construcción de 85 nuevas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en tres parcelas que hasta ahora estaban calificadas como suelo dotacional municipal. La clave es que, gracias a un decreto autonómico aprobado el pasado junio, este cambio de uso puede realizarse sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento. Una vía rápida que el Ayuntamiento ha decidido aprovechar para ganar tiempo y, sobre todo, para ganar vecinos.

Tres puntos de la ciudad

Las nuevas viviendas se distribuirán en tres puntos de la ciudad. En el equipamiento de los Padres Paúles, en la barriada de La Paz, se levantarán 42 pisos; en la parcela dotacional de Puntales, otros 35; y en la plaza de la Merced, 8 más. Son, según el alcalde, viviendas destinadas a alquiler asequible, concebidas para favorecer que jóvenes, familias y personas con menos recursos encuentren una oportunidad real para seguir viviendo en Cádiz. Con estas 85 viviendas, el Ayuntamiento suma ya 190 unidades protegidas aseguradas, puesto que a esta cifra se añaden las 105 cuya construcción ya está avanzada o en marcha.

Pero esta ofensiva residencial no llega sola. Forma parte de un cambio de rumbo que pretende reducir la presión del turismo y devolver el carácter residencial a la ciudad, como indica Bruno García. En los últimos meses, explica, el equipo de Gobierno ha impulsado medidas restrictivas para las viviendas turísticas: suspensión del registro en toda la ciudad, blindaje del suelo residencial para impedir que se convierta en hoteles o alojamientos turísticos, y la actualización del eje comercial para permitir que los bajos de edificios y antiguas oficinas puedan reconvertirse también en viviendas. El mensaje, desde el equipo de gobierno parece claro, Cádiz quiere ser una ciudad para vivir, no solo para visitar.

Vivienda asequible

En un contexto donde la población cae y la oferta de vivienda asequible escasea, estas medidas buscan equilibrar un modelo urbano que se había inclinado peligrosamente hacia la turistificación y el encarecimiento. El alcalde insiste en que la prioridad es «dar un uso verdaderamente residencial» al suelo urbano y facilitar el acceso a la vivienda a quienes desean permanecer en la ciudad. Una declaración de intenciones que trata de responder al problema más apremiante que afronta hoy Cádiz, su pérdida constante de habitantes.

Asimismo, la efectividad de este plan dependerá de la rapidez co la que estas viviendas se materialicen, de la transparencia en su asignación y de la capacidad de la ciudad para ofrecer, junto a vivienda, servicios, oportunidades y calidad de vida. Pero el giro ya está en marcha. Cádiz, que durante años ha visto cómo sus vecinos se merchaban en silencio, busca ahora recuperar su pulso demográfico con viviendas, planificación y una visión urbana que prioriza a quienes la habitan.

Un intento decidido, quizá tardío pero imprescindible, de frenar una tendencia que amenaza con vaciar la ciudad. Una apuesta, en definitiva, por que Cádiz siga siendo un lugar donde construir un futuro.

