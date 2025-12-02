Cádiz pierde 1.057 habitantes en el último año

Cádiz vuelve a perder población. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este martes el Censo Anual de Población, donde se recoge que la capital gaditana contaba el pasado 1 de enero con 110.123 habitantes, lo que significa una caída de 1.057 residentes en la ciudad con respecto al 1 de enero de 2024, cuando en el término municipal había censadas un total de 111.180 personas.

Un hecho que deja de ser una noticia novedosa, la pérdida de población en la capital. En los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, el número de censados en la ciudad ha descendido en 3.319 personas. Una sangría poblacional que perdura desde hace años y que no parece tener fin a corto plazo.

