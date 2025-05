Cádiz pierde en 2024 la mitad de habitantes que en 2023

Cádiz continúa perdiendo población, aunque el ritmo de descenso se ha ralentizado. Según los datos publicados por el Ayuntamiento, a fecha 1 de enero de 2024, la capital contaba con 112.054 personas empadronadas, lo que representa una disminución de 687 habitantes respecto al 1 de enero de 2023, cuando se registraban 112.741 vecinos. Esta cifra municipal supera ampliamente la ofrecida hace unos meses por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que situaba la población de Cádiz en 110.914 personas. En consecuencia, según el Ayuntamiento, hay 1.140 residentes más que los reflejados en los datos del INE.

No obstante, la noticia positiva, si es que la hay, es que la pérdida de población se ha reducido a la mitad en comparación con el año anterior. El 1 de enero de 2023, el descenso fue de 1.220 personas respecto a la misma fecha de 2022, cuando el número de habitantes empadronados ascendía a 113.961.

Cádiz vive una sangría poblacional desde hace más de treinta años. Desde el año 1993 el número de personas residentes en Cádiz ha ido descendiendo. Por aquel entonces, el número de residentes ascendían a las 155.555 personas, y desde entonces, la cifra ha ido bajando anualmente hasta situarse en 112.741 vecinos, 110.914 según el INE, y cada vez más cerca de la barrera de 100.000 habitantes, circunstancia que acarrearía unas pérdidas económicas en la capital.

Características de la población

Según los datos publicados por el Ayuntamiento de Cádiz, en la capital están empadronados 52.810 hombres y 59.244 mujeres. En cuanto a la distribución por edades, residen en la ciudad 6.552 niños de hasta 9 años, 10.475 personas con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años, y 10.439 entre los 20 y los 29 años. La franja de 30 a 39 años cuenta con 11.931 empadronados, mientras que entre los 40 y los 49 años se registran 16.606 personas. Entre los 50 y los 59 años viven 17.866 vecinos, y entre los 60 y los 69 años, un total de 16.682. En la franja de 70 a 79 años hay 13.171 personas, 6.805 entre los 80 y los 89, y 1.454 entre los 90 y los 99 años. Además, se contabilizan 73 personas con más de 100 años.

En lo que respecta al nivel de estudios de la población gaditana, se contabilizan 755 personas que no saben leer ni escribir y 7.857 que no tienen ningún tipo de formación académica. Además, 12.452 vecinos han iniciado pero no completado los estudios básicos de Educación Primaria, mientras que 22.753 cuentan con el título de Bachillerato elemental (EGB). Por su parte, 7.000 personas han finalizado estudios de Formación Profesional de Primer Grado y otras 7.894 poseen un título de FP de Grado Superior. Asimismo, 11.600 gaditanos han cursado Bachillerato Superior (BUP o Bachillerato LOGSE), y 1.133 disponen de titulaciones medias, como el título de auxiliar de clínica. En cuanto a la formación universitaria, se registran 6.812 diplomados, 1.196 arquitectos o ingenieros técnicos, 11.058 licenciados y 5.268 personas con estudios de posgrado, ya sea un máster o un doctorado.

Las consecuencias de bajar de 100.000 habitantes

Las consecuencias de bajar de 100.000 habitantes pueden ser dantescas para la ciudad. En España, todos los municipios reciben una cuantía económica proveniente de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) en función del número de habitantes censados. Si la capital continuase con el descenso de población de los últimos años, y esta subida fuera solo un hecho puntual, en el caso de bajar de 100.000 habitantes, también se verían afectadas las ayudas económicas que recibe Cádiz.

La capital logró, bajo el mandato de Teófila Martínez, situarse en el tramo poblacional superior a 200.000 habitantes. Es decir, a pesar de que Cádiz no alcance los 111.000 vecinos, se equipara a otros territorios con una población mucho mayor. La ex regidora de Cádiz argumentó que la ciudad, por su particularidad geográfica, rodeada de mar, no tenía opciones de crecimientos reales, sino que lo más probable era que la población bajase con el paso de los años. No se equivocaba. Esta situación excepcional se comparte con Santa Coloma de Gramanet. Por ejemplo, Cádiz con una población de 112.077 habitantes en 2022, ingresó dos millones de euros más que Tenerife, con 209.000 personas censadas. En concreto, la capital recibió del PIE hasta 74 millones de euros estatales hace tres años.

En las últimas dos décadas, y gracias a estos fondos, el Ayuntamiento de Cádiz ha ingresado prácticamente 600 millones de euros, que sirven para costear los servicios municipales y plantear proyectos urbanos en la ciudad. En caso de bajar de 100.000 habitantes, Cádiz podría perder unos 40 millones de euros anuales del Estado.

