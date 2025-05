La población extranjera amortigua la sangría demográfica en Cádiz: crece un 15% solo en cuatro años

La ciudad de Cádiz vive un proceso de despoblación desde hace años. El padrón municipal de los últimos diez años refleja la pérdida de población en la capital gaditana. En el año 2014, en la capital gaditana habitaban 121.739 personas; en 2017 la cifra bajó de 120.000 con 118.919 personas censadas, en 2020 eran ya menos de 115.000 el número de residentes, en concreto 114.244 vecinos, y los últimos datos publicados en el BOE certifican que la capital cuenta con 110.914 personas empadronadas, 893 menos que en 2023.

Las consecuencias de este descenso poblacional pueden ser dantescas para la ciudad. En España, todos los municipios reciben una cuantía económica proveniente de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) en función del número de habitantes censados. Si Cádiz sigue perdiendo población y baja de los 100.000 habitantes, bajarían también las ayudas económicas que percibe la capital.

La capital logró, bajo el mandato de Teófila Martínez, situarse en el tramo poblacional superior a 200.000 habitantes. Es decir, a pesar de que Cádiz no alcance los 111.000 vecinos, se equipara a otros territorios con una población mucho mayor. La ex regidora de Cádiz argumentó que la ciudad, por su particularidad geográfica, rodeada de mar, no tenía opciones de crecimientos reales, sino que lo más probable era que la población bajase con el paso de los años. No se equivocaba. Esta situación excepcional se comparte con Santa Coloma de Gramanet. Por ejemplo, Cádiz con una población de 112.077 habitantes en 2022, ingresó dos millones de euros más que Tenerife, con 209.000 personas censadas. En concreto, la capital recibió del PIE hasta 74 millones de euros estatales hace tres años.

En las últimas dos décadas, y gracias a estos fondos, el Ayuntamiento de Cádiz ha ingresado prácticamente 600 millones de euros, que sirven para costear los servicios municipales y plantear proyectos urbanos en la ciudad. En caso de bajar de 100.000 habitantes, Cádiz podría perder unos 40 millones de euros anuales del Estado.

Las causas de la despoblación

Son varios los motivos que explican la caída de la población en la ciudad de Cádiz en las últimas décadas. La capital sufre una escasez estructural de vivienda asequible debido a su limitada extensión geográfica y a la presión turística, que ha derivado en los últimos años en que muchas viviendas se hayan destinado a uso turístico en vez de tener un uso residencial para los habitantes de la ciudad. No obstante, el Ayuntamiento celebrará el martes 13 de mayo un Pleno Extraordinario en el que se aprobará una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para proceder a la suspensión del registro de nuevas Viviendas con Uso Turístico (VUT) en la ciudad. Este problema histórico de la vivienda, ha llevado a muchos gaditanos a tener que mudarse a otros municipios vecinos al no poder adquirir un inmueble en la ciudad.

Por otro lado, la ciudad presenta una de las tasas de envejecimiento más altas de Andalucía. En concreto, los datos de 2023 del Instituto Nacional de Estadística reflejan que la edad media de la ciudad de Cádiz (44,5 años) es la tercera más alta de Andalucía, tan solo por detrás de Córdoba (44,8 años) y Jaén (44,9 años). Además, existe una preocupante caída de la natalidad: en 2013 nacieron 845 niños en la ciudad, mientras que en 2022 el dato fue de 477 alumbramientos, prácticamente la mitad en una década. Esta dinámica genera una pirámide de población invertida, con muchas personas con una edad avanzada, pero con un bajo porcentaje de población joven. El resultado no es otro que un descenso de población.

La tercera pata que explica el descenso de población en la capital es la escasa oferta laboral, caracterizado el mercado de trabajo por una alta estacionalidad, centrado en sectores como el turismo y el comercio, y que en rara ocasión ofrecen empleos estables y bien remunerados. Y al igual que ocurre con los problemas de acceso a la vivienda, las dificultades para encontrar trabajo llevan a muchos jóvenes a abandonar su ciudad natal.

Cádiz pierde población local, pero suma más extranjeros

La población extranjera en Cádiz actúa como un factor decisivo para frenar el continuo descenso demográfico que padece la capital gaditana desde hace años. Su presencia compensa la baja natalidad de la última década, así como el propio envejecimiento de la población local.

Según los propios datos del INE, en la ciudad de Cádiz había censadas el pasado 1 de enero hasta 106.227 personas nacidas en España, una amplísima mayoría son personas nacidas en la ciudad. La cifra de españoles viviendo en la ciudad está bastante cerca de esa frontera de los 100.000 habitantes que la capital espera nunca traspasar. Aún así, la migración de extranjeros a tierras gaditanas compensa esta despoblación de nativos gaditanos. En 2024, en la capital gaditana vivían hasta 4.953 personas nacidas en países extranjeros.

El dato de españoles viviendo en la ciudad de Cádiz ha decaído notoriamente en los últimos años. En 2021, las cifras publicadas por el INE reflejan que en la capital vivían 110.278 españoles, mientras que en 2024 el dato es de 106.227 vecinos nacidos en España. En el caso de la población extranjera, esta ha crecido un 15% en tan solo cuatro años, ya que en 2021 vivían 4.164 foráneos en Cádiz, cifra que ha aumentado hasta los 4.953 extranjeros en 2024, según datos del INE.

Por otro lado, las cifras de extranjeros y españoles que se mudan a Cádiz muestran cómo ha sido la evolución de la población en la capital gaditana, donde cada vez el nativo tiene menos peso. En 2016 se desplazaron hasta Cádiz para establecer su residencia en la Tacita de Plata un total de 69 extranjeros, en 2023, último año publicado, el dato es de 655. En 2016, el número de españoles que se mudaron a Cádiz fue de 78, nueve más que en el caso de los extranjeros, pero en 2023 la cifra fue solo de 154, hasta 501 menos que en el caso de los extranjeros.

La población extranjera ha aumentado aproximadamente un 849,3% entre 2016 y 2023 en la ciudad de Cádiz, mientras que la población nacida en España y que ha establecido en la capital gaditana ha aumentado un 97,4% desde el año 2016.

Predominio marroquí

Del total de extranjeros instalados en la ciudad de Cádiz, prácticamente uno de cada diez, en concreto el 9,3%, han nacido en Marruecos. En la capital gaditana, según los datos del INE, vivían en 2024 hasta 463 marroquíes, la población extranjera predominante en tierras gaditanas, seguido por los ciudadanos naturales de China, hasta 272.

La población marroquí en Cádiz ha crecido considerablemente en los últimos cuatro años; ha crecido prácticamente un 20% desde el año 2021. Aquel año estaban empadronados en la capital gaditana hasta 378 marroquíes, mientras que en 2024 son 463 personas nacidas en Marruecos las que viven en Cádiz. En el caso de la población China, ha bajado de 275 en 2021 a 272 en 2024.

Los italianos son la tercera población extranjera predominante en la ciudad de Cádiz, viven hasta 237 personas nacidas en el país transalpino, y cierran este 'top 5' la población nacida en Honduras (167) y la población nacida en Colombia (177).

Destaca también el número de británicos que residen en la ciudad de Cádiz, hasta 155 personas nacidas en Reino Unido, y 108 con nacionalidad estadounidense. El número de ucranianos asciende a 82, mientras que en 2021 solo vivían 30 ucranianos. Este incremento se explica a raíz de la guerra entre su país y Rusia. Por otro lado, residen 100 argentinos en Cádiz, 90 alemanes, 101 franceses, 72 venezolanos.

El resto de extranjeros residentes en Cádiz por país de nacimiento es la siguiente: Bélgica, 14; Bulgaria, 9; Dinamarca, 3; Finlandia, 4; Irlanda, 40; Noruega, 4; Países Bajos, 16; Polonia, 27; Portugal, 31; Rumania, 58; Suecia, 7; Suiza, 3; Moldavia, 2; Lituania, 6; Rusia, 65; Argelia, 26; Gambia, 1; Ghana, 2; Guinea, 7; Guinea Ecuatorial, 4; Mali, 3; Mauritania, 6; Nigeria, 5; Senegal, 27; Canadá, 8; México, 45; Cuba, 73; Nicaragua, 40; República Dominicana, 18; Bolivia, 72; Brasil, 52; Chile, 27; Ecuador, 32; Paraguay, 13; Perú, 63; Uruguay, 10; Filipinas, 6; India, 15; Pakistán, 29.

Una población joven

La población extranjera que reside en estos momentos en la capital gaditana se caracteriza, en términos generales, por ser joven. En concreto, el 37,22% del total de personas procedentes de otros países que viven en la ciudad de Cádiz se encuentra en la franja de edad comprendida entre los 20 y los 39 años. Dentro de este rango etario, el grupo más numeroso es el comprendido entre los 35 y 39 años, con una cifra destacada de 500 personas que han nacido en algún país extranjero, pero que residen en Cádiz.

En cuanto a la población extranjera más joven, aquellos con edad comprendida entre los 0 y 19 años, se contabilizan un total de 512 personas. En este grupo se incluyen tanto a niños como a adolescentes, lo que pone de manifiesto una presencia significativa de familias que han echado raíces y se han establecido en la ciudad.

A su vez, la franja de edad que va desde los 40 a los 59 años representa también un segmento importante de la población extrajera residente en Cádiz, en total son 1.674 foráneos pertenecientes a este grupo de edad. En cuanto a los ciudadanos extranjeros de una edad más avanzada, se cuenta con 774 personas entre los 60 y 79 años, lo cual indica una presencia estable de adultos mayores que, en muchos casos, podrían haber llegado a Cádiz tras la jubilación o en busca de un clima más agradable que en su país natal. Por otro lado, el grupo de personas extranjeras de 80 años en adelante alcanza un total de 149 individuos, lo que demuestra que también hay una representación de población longeva entre los residentes nacidos en el extranjero.

A su vez, es interesante señalar que incluso en el grupo de personas más ancianas, es decir, aquellas que superan los 90 años de edad, hay representación extranjera, con un total de 24 personas de origen foráneo que aún residen en la capital gaditana.

Menor porcentaje de extranjeros que en otras localidades

La población extranjera residente en Cádiz (4.953) representa el 4,46% del total de personas empadronadas en la capital gaditana. Si comparamos las cifras con otros municipios de la comarca de la Bahía de Cádiz, solo en San Fernando vive un porcentaje menor de extranjeros en comparación con el total de la población residente, un 3,2%; mientras que en El Puerto (7,1%), Chiclana (6,9%) y Puerto Real (4,8%) las cifras son más altas. En cifras absolutas, el número de extranjeros residentes en Cádiz supera incluso a la población total en pequeños municipios de la Sierra, pero en muchos casos, en estas pequeñas localidades, la presencia de foráneos con respecto al total de población es mayor.

En los municipios costeros y con altas cifras de turismo anuales, el número de extranjeros residiendo en mayor, sobre todo en el Campo de Gibraltar. En Tarifa, el porcentaje de extranjeros sobre el total de la población es el 12,4%, en Conil, el 8,8%. No obstante, las cifras más altas se encuentran en San Roque (21,1%) y en San Martín del Tesorillo (21,1%). Cabe destacar que en San Roque se encuentra una de las urbanizaciones de lujo más exclusivas de España, Sotogrande, con importantes campos de golf, un puerto en el que se pueden ver yates de lujo, y existen viviendas a la venta con precios que superan los 7 millones de euros.

En La Línea y Algeciras, ciudades con una importante migración de extranjeros, la población foránea representa al 13,2% y al 13,5% respectivamente, del total de personas empadronadas. Por otro lado, en Jimena alcanza el 14,6%.

La presencia de extranjeros en el resto de poblaciones de la provincia de Cádiz es la siguiente: Jerez, 5,9%; Sanlúcar, 3,2%; Arcos, 3,9%; Rota, 8,4%; Los Barrios, 7,6%; Barbate, 4,9%; Chipiona, 5%; Ubrique, 4,8%; Vejer, 6,3%; Villamartín, 3,4%; Medina, 3,6%; Olvera, 5,7%; Bornos, 2,8%; Benalup, 3,5%; Trebujena, 4,1%; Puerto Serrano, 1,6%; Prado del Rey, 4,1%; Paterna, 2,1%; Algodonales, 5,7%; Alcalá de los Gazules, 5,7%; Alcalá del Valle, 3,3%; Espera, 1,8%; Castellar, 7,3%; Setenil, 4,2%; El Bosque 6%; Grazalema, 4,5%; El Gastor, 7,6&; Algar, 5,3%; Zahara, 4,3%; Torre Alháquime, 2,4%; Benaocaz, 5,8%; Villaluenga del Rosario, 3,6%.