El precio de la vivienda en Cádiz sigue en una órbita disparada y aleja a los jóvenes gaditanos

El sector inmobiliario sigue creciendo en Cádiz, pero no todo el mundo siente que juega en el mismo tablero. Durante el primer semestre de 2025, la provincia de Cádiz registró unas 9.000 compraventas de viviendas, según una estimación basada en los datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE) recientemente. Esta cifra representa en torno al 12 % del total andaluz, que fue de 71.518 operaciones entre enero y junio de 2025.

En paralelo al volumen de transacciones, los precios también se han disparado. Según el portal Idealista, el precio medio de la vivienda en la provincia de Cádiz en julio de 2025 fue de 2.110 €/m², con un incremento interanual del 12,3 %. En la capital gaditana, el valor medio fue de 3.027 €/m², un 4,9 % más que en julio de 2024.

El encarecimiento sostenido de la vivienda, unido a la escasa oferta disponible y a unos salarios que no han seguido el mismo ritmo de crecimiento, ha creado un escenario especialmente complicado para quienes intentan acceder por primera vez al mercado. En especial a los jóvenes.

A ello se suma el endurecimiento de las condiciones hipotecarias y la competencia creciente de compradores con mayor capacidad adquisitiva -muchos de ellos procedentes de fuera de la provincia-, que están desplazando la demanda local hacia zonas periféricas o directamente fuera del mercado.

Asimismo, la emancipación se retrasa, el alquiler se convierte en la única alternativa y el sueño de adquirir una vivienda propia se vuelve cada vez más lejano para una parte significativa de la población joven gaditana.

Una reconfiguración del mercado: compradores de fuera de la provincia

Según el Barómetro del Mercado Inmobiliario de GICA (la agrupación de inmobiliarias de la provincia de Cádiz), en el primer semestre de 2025 la vivienda habitual representó el 67,8 % de las ventas, frente al 85 % del mismo periodo del año anterior. Aumentan el peso de la inversión inmobiliaria (15,1 %) y de las segundas residencias (11,2 %).

Además, el perfil del comprador se ha ampliado: un 51,3 % son compradores de fuera de la provincia, mientras que el 6,4 % son extranjeros, una subida notable respecto al 5 % de 2024, según este mismo informe de GICA.

El dinamismo también se refleja en los tiempos de venta: el 61,4 % de los inmuebles se venden en menos de dos meses y un 25 % se vende en menos de un mes. La percepción de los profesionales del sector mejora: el mercado recibe una nota media de 6,93 sobre 10, la más alta desde 2021 (según GICA).

A pesar de esta aparente buena salud, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil para los gaditanos con ingresos medios o bajos, especialmente para los jóvenes. Los precios crecen por encima del ritmo salarial, y la oferta de vivienda pública y asequible sigue siendo claramente insuficiente.

Los jóvenes gaditanos, los más afectados

La falta de políticas estructurales que faciliten el acceso a la vivienda está provocando una fractura cada vez más visible en el mercado inmobiliario gaditano. A pesar del dinamismo en las cifras de compraventa y el crecimiento sostenido de los precios, muchas personas -especialmente jóvenes- siguen completamente fuera del sistema.

Este desequilibrio se ve intensificado por el auge del alquiler turístico, especialmente en zonas como el centro histórico de Cádiz, El Pópulo o La Viña. Plataformas como Airbnb y similares han incentivado la conversión de viviendas residenciales en alojamientos temporales, reduciendo drásticamente la oferta disponible para la población local. En muchos barrios, la rotación turística ha sustituido a la vida vecinal, y los precios de alquiler se han disparado en consecuencia. Esto ha provocado un fenómeno de expulsión silenciosa: quienes no pueden asumir los nuevos precios se ven forzados a desplazarse a otras localidades como San Fernando o Puerto Real.

Asimismo, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo el 15 % de los jóvenes andaluces menores de 35 años puede emanciparse por cuenta propia. Esto significa que la mayoría no puede acceder ni al alquiler ni a la compra sin apoyos familiares, lo que prolonga la dependencia económica y retrasa proyectos de vida fundamentales como independizarse, formar una familia o construir un patrimonio propio.