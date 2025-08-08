Jóvenes atrapados por el precio del alquiler: «Vivir en Cádiz ya no es para nosotros»

Una pareja de jóvenes mirando una de las recientes promociones de viviendas en Cádiz.

A veces, la ciudad donde uno ha nacido se convierte en un lugar donde no se puede vivir. Eso es lo que les ocurre muchos jóvenes gaditanos que representan a una generación empujada al borde de la expulsión por una crisis habitacional. Cádiz, como señala el último Informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía 2025, elaborado por CCOO, es uno de los lugares donde alquilar una vivienda se ha convertido en una trampa para quien vive de su salario.

«Trabajo jornada completa en una tienda de ropa y me pagan 1.080 euros. Encontrar un piso por menos de 700 euros es misión imposible», cuenta Sara Torres, de 32 años. «Sola no puedo. Y con amigas, cada vez es más difícil encontrar algo decente. Todos sabemos que los turistas mandan».

Su situación no es única. Según el informe, el alquiler medio de una vivienda de 60 metros cuadrados en Cádiz capital asciende a 690 euros, lo que obliga a destinar casi el 40% del salario medio. En viviendas de 90 metros, el esfuerzo supera el 60% del sueldo mensual. Para la clase trabajadora, especialmente jóvenes, mujeres y familias con ingresos medios o bajos, la vivienda se ha convertido en un bien inaccesible.

La turistificación, uno de los mayores problemas

En Cádiz capital, hay 1.539 viviendas destinadas al alquiler turístico y más de 2.800 vacías, muchas de ellas en manos de fondos o propietarios que esperan rentabilidades más altas que el alquiler residencial. En Conil de la Frontera, el 15,4% del parque residencial ya se destina a turistas.

«Hace cinco años alquilaba un piso por 500 euros. Hoy me piden 800. Y si protestas, te dicen que tienen a alguien dispuesto a pagarlo por semanas en verano», denuncia Manuel Fernández, de 29 años, técnico de sonido y autónomo. Actualmente comparte piso con dos amigos porque «era eso o volver al sofá de mis padres».

La expansión del alquiler turístico, según el informe, es una de las principales causas del encarecimiento de la vivienda. No es que falten casas: hay más de 70.000 viviendas vacías en la provincia de Cádiz. Falta, a juicio de sindicatos, voluntad política para regular el mercado y poner en valor el derecho a una vivienda digna.

La VPO no soluciona el problema

Mientras aumenta la demanda de Viviendas de Protección Oficial (VPO), la oferta se queda muy por detrás. En 2024 solo se calificaron 126 viviendas de forma definitiva en toda la provincia de Cádiz. Una cifra insignificante frente a las más de 2.100 compraventas de VPO, que suponen el 12% del total en Andalucía.

Otro joven gaditano afectado por esta «burbuja inmobiliaria» es Jesús García, educador social, que ha intentado acceder a una de estas viviendas sin éxito. «Llevo años inscrito. Me llaman cada dos o tres años para actualizar mis datos, pero nada más. La sensación es que no existimos», afirma.

La falta de alquiler asequible se podría reflejar en los desahucios

La falta de acceso a un alquiler asequible también se refleja en los desahucios. Según este mismo informe, en 2024, 395 familias fueron desalojadas por impago de alquiler, frente a 164 por ejecuciones hipotecarias. Es decir, el 72% de los lanzamientos judiciales en la provincia se deben al alquiler.

«Conozco gente que ha dejado de pagar la luz para poder pagar la renta. O que se muda cada seis meses porque no pueden mantener el contrato», explica Manuel.

El sindicato CCOO ha convertido el derecho a la vivienda en una prioridad sindical, exigiendo a las administraciones:

- Suspensión de nuevas licencias de alquiler turístico en zonas tensionadas.

- Regulación de precios del alquiler con criterios sociales.

- Movilización del parque de viviendas vacías.

- Aumento significativo de la vivienda protegida en régimen de alquiler.

- Refuerzo de servicios sociales para prevenir desahucios silenciosos.

La secretaria general del sindicato en Cádiz, Inmaculada Ortega, lo resume así:

Asimismo, la secretaria general del sindicato en Cádiz, Inmaculada Ortega, asevera que «el turismo no puede seguir arrasando con el derecho a vivir aquí. La vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un negocio especulativo».

Sara, Jesús, Manuel y muchos jóvenes gaditanos siguen en Cádiz, pero no saben hasta cuándo. «Me da miedo tener que irme a otra ciudad, pero no puedo vivir así toda la vida», dice Sara. Manuel es más rotundo: «Nos están echando sin que nos demos cuenta. No a la fuerza, sino subiendo el alquiler».

En una ciudad que recibe miles de visitantes cada año, cada vez son menos los que pueden quedarse a vivirla. Y si no se actúa con urgencia, Cádiz corre el riesgo de convertirse en un decorado perfecto… pero vacío.