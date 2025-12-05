Las obras de la Ciudad de Justicia de Cádiz comenzarán el 15 de diciembre

El consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, ha informado este viernes que las obras de la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz comenzarán el próximo 15 de diciembre. De esta forma, tras más de dos décadas de espera, se pondrá la primera piedra de un proyecto clave en el desarrollo de la capital gaditana.

La futura infraestructura tendrá una superficie superior a los 38.500 metros cuadrados y estará dividido en cuatro espacios. Los primeros trabajos tendrán una duración de 5 meses, por lo que deberán estar finalizados en mayo de 2026 y tendrán un presupuesto de 130.680 euros.