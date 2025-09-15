Mercedes Colombo: «Al PSOE no le interesa la provincia de Cádiz»

Andalucía arranca un nuevo curso político con la vista puesta en las elecciones regionales de 2026. En este contexto, Mercedes Colombo (Cádiz, 9 de mayo de 1965), delegada de la Junta en Cádiz desde mayo de 2022, concede una entrevista a LA VOZ DE CÁDIZ para hacer balance de la legislatura y los próximos retos que afronta la provincia. Aborda proyectos estratégicos como la Ciudad de la Justicia de Cádiz o el nuevo Hospital, defiende la gestión sanitaria del gobierno de Juanma Moreno y denuncia la ausencia de infraestructuras clave que siguen lastrando a la región.

- ¿Cómo afronta el inicio de este nuevo curso político?

- Con fuerza, con fuerza y con ganas. Con ganas porque se han hecho y se están haciendo muchas cosas en la provincia y yo creo que este año va a ser el año en el que se van a consolidar muchas cosas que están en marcha, otras se van a empezar y creo que va a ser un año importante para la provincia de Cádiz.

- Dos proyectos muy esperados son la Ciudad de la Justicia de Cádiz y el nuevo Hospital en la capital.

- En la Ciudad de la Justicia, ya lo ha dicho el consejero (José Antonio Nieto), él cree que final de año o comienzos del 2026, se van a iniciar esos primeros trabajos en el terreno de la Ciudad de la Justicia, que son en los antiguos edificios y en la casa del arquitecto. Una vez que eso esté consolidado y trabajado, entonces se empieza el nuevo edificio.

Y el Hospital, bueno... no depende ya tanto de nosotros, depende de ese acuerdo con Zona Franca. Una vez que se cedan los terrenos se pondrá a disposición de la Junta.

- ¿Por qué los grandes proyectos para la provincia de Cádiz acumulan tantos retrasos antes de hacerse realidad? Ocurrió por ejemplo con el Trambahía.

- El Partido Socialista lo demostró cuando estaba en la Junta de Andalucía y ahora lo está demostrando cuando está en el Gobierno de España, que la provincia de Cádiz no le interesa y no pone las infraestructuras que tiene que poner. No solamente lo digo yo, estuvimos reunidos hace muy poquito tiempo con la Confederación de Empresarios, con la nueva junta directiva, con su presidente y hablamos de las infraestructuras que necesita la provincia de Cádiz por parte de la administración central del Gobierno de España que no se están haciendo.

Yo creo que al Partido Socialista no le debe de interesar Cádiz. Pero bueno, ahí estamos nosotros para empujar, está la Junta de Andalucía para empujar.

Un ejemplo muy claro es el Museo de Cádiz, que depende del Gobierno, y que ahí está. Yo era delegada de Cultura entonces y ya se estaban haciendo las obras de la montera y parece que van a acabar en septiembre, luego parece que van a acabar en octubre, tres años después, para unas obras de una montera. Eso lo dice todo.

¿Cómo puede Cádiz competir con otros territorios en la atracción de grandes empresas y en el ámbito turístico si aún carece de infraestructuras clave, como el tercer carril de la AP-4, la duplicación de la N-IV y la N-340?

- Creo que se compite gracias a la aportación que se hace desde otras administraciones. Yo creo que la apuesta por la provincia, no solamente de la Junta de Andalucía, sino también de la actual Diputación Provincial, de los ayuntamientos de la provincia, pues compensa un poco esa falta de inversión por parte del Gobierno de España. No olvidemos que tanto en infraestructuras sanitarias, como en carreteras, como en temas judiciales, como las próximas ciudades de la justicia, que no solamente se va a hacer en Cádiz-Capital, sino que también se va a hacer en Jerez, en Algeciras, en Chiclana se va a comprar el edificio que está.

Esas apuestas por parte de la Junta están haciendo que la gente vea a Cádiz como un sitio para invertir a pesar de las faltas de infraestructuras. Imagínese si ya estamos avanzando, si ya estamos creando esas sinergias para que vengan inversiones a Cádiz. Imagínese si tuviéramos la apuesta del Gobierno Central por esas infraestructuras tan necesarias, yo creo que ya nos saldríamos, seríamos de las provincias más importantes de Andalucía, que ya lo somos, pero bueno, también de España sí.

- ¿Cómo va a afectar la salida de Ryanair del aeropuerto de Jerez?

- Afecta totalmente. Lo que sí es verdad es que Ryanair se fue antes del verano y hemos tenido más vuelos a pesar de Ryanair. Hay que reinventarse y hay que buscar otras opciones. Al igual que estamos buscando opciones en el turismo, no solamente que no sea el turismo de sol y playa, que ya no es solo el turismo de sol y playa y estacionado solo en verano, sino que tenemos ya un turismo más a lo largo de todo el año, pues habrá que reinventarse y apostar y apostar. De hecho, la alcaldesa de Jerez está ahí reivindicando la posición de ese aeropuerto dentro de la provincia y dentro de Andalucía y de España.

- ¿Usted está a favor de implantar una tasa turística?

- Como dice nuestro presidente Juan Manuel Moreno, que si hay un acuerdo entre el sector turístico y los ayuntamientos, pues nosotros no nos vamos a oponer, pero tiene que haber ese consenso.

- ¿Cuál es la radiografía que hacen ustedes del sistema sanitario en la provincia de Cádiz?

- Tenemos un sistema público sanitario consolidado en la provincia de Cádiz y así va a seguir siendo. Desde el gobierno de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno creemos en la sanidad pública y lo estamos demostrando con el crecimiento, por ejemplo, de la plantilla de profesionales sanitarios. Ha crecido casi en 28.000 el número de profesionales. Hoy hay 128.332 profesionales sanitarios y en el 2018 teníamos 100.695. Por primera vez en la historia los médicos superan los 30.000 facultativos. Hay 6.748 médicos más que en el 2018, una cifra importante porque es un 28,8% más, casi un 30% más.

También hay casi 8.500 enfermeros más. El gasto sanitario ha aumentado, el gasto farmacéutico ha aumentado, el presupuesto sanitario ha aumentado y el porcentaje en el presupuesto también ha aumentado con una partida importante. En el año 2025, 15.249 millones de euros a diferencia del 2018 con 9.800 millones. O sea, estamos apostando y apostamos porque creemos en la sanidad pública andaluza.

Ahora, eso no significa que no haya cosas que mejorar, pues sí que hay cosas que mejorar. Yo creo que hay que mejorar en la gestión, hay que mejorar en la atención primaria, ya también se está haciendo un esfuerzo, hay que quitar esas listas de espera que nosotros no ocultamos y que realmente son las que hay ahora mismo en Andalucía y tenemos que conseguir que esas especialidades, esas consultas de especialidades sean lo más rápida posible. Y por eso estamos invirtiendo tanto en los profesionales, invirtiendo tanto en las infraestructuras para crear todo ese engranaje que realmente se note en nuestra sanidad, que estamos apostando por ella. Pero yo creo que poco a poco se está notando ese cambio, sí.

- Este curso arranca en la provincia con 3.700 alumnos menos en Infantil, Primaria y Secundaria respecto al año pasado, de los cuales 167 corresponden a la capital. Ante este descenso continuado de las matriculaciones, ¿Existe el riesgo de que en un futuro se produzcan cierres de colegios o de líneas educativas?

- Yo te digo que habiendo menos alumnos hay más profesorado. Se ha hecho una apuesta importante por el apoyo educativo. Creo que se irá a otro tipo de educación donde se va a bajar la ratio seguro. Es cierto que cada vez hay más niños con necesidades educativas especiales que requieren también más atención.

Por tanto, creo que más que cerrar, va a haber un cambio en la manera de establecer esa ratio, ese sistema educativo, creo yo.

Este año es importante en Educación que hemos empezado con la gratuidad de cero a tres años y en la provincia, bueno, en Cádiz hay 6.065 niños de dos años que van gratis este año a la Educación Infantil.

- Los dos principales problemas que tiene la sociedad más joven es el acceso a la vivienda y al empleo. ¿Cómo han trabajado en estos años en estas dos materias?

- En empleo han sido estos años de la Consejería en los que más se ha invertido a todos los niveles, no solo a nivel de los jóvenes sino también a nivel de autónomos, a nivel de talleres de empleo, que se perdieron, que estuvieron diez años sin hacer ni un taller de empleo para formación para los jóvenes. De hecho, ayer (9 de septiembre) estuvimos en Arcos y estuvimos visitando un plan de empleo para jóvenes menores de 30 años que se está dando de Administración y Dirección y eran un total como de 25 jóvenes, chicos y chicas menores de 30 años.

Creo que que todo ese tipo de políticas activas, los certificados de profesionalidad que se están haciendo también desde Empleo o la Formación Profesional Dual, está haciendo que muchos jóvenes que no veían salida para obtener un puesto de trabajo, ahora tengan por lo menos la oportunidad de formarse para tenerlo. Hay profesiones en las que estamos trabajando desde la FP dual que necesitan mucha mano de obra, como el tema de los soldadores, electricistas, la construcción, el sector naval, la energía eólica o el hidrógeno verde, sectores que van a necesitar una mano de obra importante. Nosotros estamos dedicando todos los recursos de empleo a través de los certificados de profesionalidad, de los incentivos a la formación y la FP dual a crear esos sitios, esos espacios donde los jóvenes puedan formarse en esa demanda que existe actualmente y que tengan la oportunidad de trabajar.

Queremos que se forme la gente en lo que realmente se está demandando en la provincia y mucho, porque tú hablas con los constructores y es que no hay mano de obra en la construcción. Hay oportunidades, oportunidades para los jóvenes en esos sectores, que también muchas veces nos encaminamos hacia sectores que no tienen futuro y tenemos que buscar los sectores que tienen futuro.

En materia de vivienda tenemos ejemplos muy claros. En Cádiz capital tenemos Matadero, que fue una apuesta de la Junta. Ahora tenemos la apuesta del Cerro del Moro, que también se está haciendo.

Ayer (9 de septiembre) fue un ejemplo la nueva Ley de Vivienda de Andalucía que la presentó el presidente Juan Manuel Moreno, que ahora va al Parlamento y que pretende poner a disposición de los jóvenes y los no tan jóvenes, porque también hay muchas personas que no siendo tan jóvenes viven a lo mejor fuera de ciudades donde no están trabajando y donde no quieren hacer su vida, se van a construir viviendas protegidas en venta y en alquiler para esas personas que puedan tener opción a tener unos precios que puedan ser asequibles para ellos.

Con esta norma vamos a conseguir que todos esos terrenos que existen, no solamente en la provincia, sino que existen a nivel andaluz, pues se pongan a disposición de todas aquellas empresas y de todas las administraciones públicas, en el caso de Andalucía de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) también, para que ejecuten viviendas para que puedan acceder esos jóvenes.

- Ha comenzado un nuevo curso político en Andalucía que acabará con las elecciones regionales del próximo año. ¿Le gustaría seguir como delegada?

- Sí. Yo creo que ahora mismo tenemos muchas cosas que continuar. Creo que el gobierno de Juan Manuel Moreno debe de continuar para hacer todas esas cosas que hemos empezado. Y en la provincia son muchas. Me haría muchísima ilusión ver ciertas cosas desde el gobierno.