Juanma Moreno anuncia que «en pocas semanas» se pondrá la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

«Les anuncio que en pocas semanas se pondrá la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y se iniciarán las obras«. Así, alto y claro lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento. El compromiso del Gobierno Andaluz con la Ciudad de la Justicia de Cádiz se va a hacer realidad en breve y después de años a la espera de este necesario proyecto se van a iniciar las obras tal y como ha comunicado el presidente, «en pocas semanas».

No hay vuelta atrás. Cádiz ya está más cerca de contar con ese espacio que se ha reclamado desde distintos sectores, no solo el judicial, y que marcará un antes y un después en la administración de Justicia, no sólo en Cádiz, sino en toda Andalucía ya que como también ha afirmado Juanma Moreno «estamos desarrollando el Plan Estratégico de Justicia y el Plan de Infraestructuras que moviliza 1.500 millones de euros para renovar las sedes judiciales de la comunidad».

El anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno coincide con el mensaje que ya en varias ocasiones ha trasladado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, quien ha incidido en visitas a la provincia en que a finales de este 2025 comenzarían las obras de la Ciudad de la Justicia enmarcada en el Plan de Infraestructuras Judiciales.

Año clave por tanto este ya que a finales de abril se iniciaron los trámites administrativos del proyecto con la publicación en el BOJA del estudio de viabilidad y en unas semanas se colocará la primera piedra de la Ciudad de la Justicia en los antiguos terrenos de Tabacalera.

Ciudad de la Justicia: un edificio de nueve plantas

La superficie total de la Ciudad de la Justicia de Cádiz alcanzará los 38.525 metros cuadrados, el edificio principal, incluida la planta de bajo rasante, contará con 20.800 metros cuadrados. Las casas Norte y Sur tendrán unas dimensiones de 963 y 935 metros cuadrados respectivamente, el antiguo depósito otros 7.732 metros cuadrados, y las dos naves hasta 8.095 metros cuadrados.

La distribución del nuevo edificio judicial ha sido cuidadosamente planificada para albergar diversas instancias y servicios en función de cada planta. En la planta semisótano se situarán el Juzgado y la Fiscalía de Menores encargados de detenidos, un aparcamiento, áreas de almacenamiento y mantenimiento, así como aseos, vestuarios para el personal, salas de descanso y de lactancia. La planta baja estará destinada al Juzgado y Fiscalía de Menores en su función judicial, junto con dependencias del forense, el registro civil, el Juzgado de Guardia, y zonas de control y seguridad. También en esta planta se ubicarán aseos, vestuarios, y salas de descanso y lactancia para el personal.

En la primera planta se concentrarán servicios como la Fiscalía de Menores, los colegios profesionales, la unidad de Mediación, el SAVA (Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía) y una extensión del registro civil. La segunda planta estará dedicada a las salas de visitas, con una capacidad de hasta veinte estancias según lo anunciado por el consejero. En la tercera planta se instalarán el Juzgado Contencioso-Administrativo y el Juzgado de lo Social, mientras que en la quinta planta se encontrará la sede de la Fiscalía Provincial de Cádiz.

Por su parte, la sexta planta estará ocupada por las secciones penales de la Audiencia Provincial y los Juzgados Penales. En la séptima planta se ubicarán tanto la sección de instrucción del Juzgado Penal como el Juzgado de Instrucción especializado en Violencia de Género. La planta octava acogerá las secciones civiles de la Audiencia Provincial, además de juzgados civiles dedicados a primera instancia-familia, equipos técnicos psicosociales de familia, y primera instancia-mercantil. Finalmente, la novena planta será destinada a la presidencia de la Audiencia Provincial.

Una vez que hayan concluidos las obras de este edificio, la Junta comenzará a pagar un canon de 27 años de 6,7 millones de euros ya que lo construirá una empresa privada mediante un contrato de concesión de obra pública.