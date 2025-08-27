Nieto insiste: la Ciudad de la Justicia de Cádiz se empezará este mismo año

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha vuelto a defender este miércoles el compromiso del Gobierno andaluz con la Ciudad de la Justicia de Cádiz, asegurando que el proyecto «es irreversible» y que las obras comenzarán antes de que finalice 2025.

Nieto ha realizado estas declaraciones en Chiclana, donde firmó con el alcalde de la localidad, José María Román, un convenio para la implantación del Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local, que permitirá agilizar trámites municipales de forma telemática.

En ese contexto, el consejero recordó que la Ciudad de la Justicia de Cádiz es una de las infraestructuras estratégicas del Plan de Infraestructuras Judiciales y que los plazos siguen en pie. «No vamos a parar. Cádiz tendrá por fin la Ciudad de la Justicia que se merece», reiteró.

Estas palabras no son nuevas. Ya el pasado 8 de mayo, tras la publicación del estudio de viabilidad en el BOJA, Nieto afirmó que el proyecto era «irreversible» y avanzó que la licitación estaba prevista para el último trimestre del año. Poco después, en una entrevista concretó que los trabajos iniciales de rehabilitación de los antiguos depósitos de tabaco comenzarían antes de que acabe 2025. En el Parlamento de Andalucía, el 22 de mayo, insistió en que la iniciativa «ya está en marcha».

Presupuesto

La futura Ciudad de la Justicia, que se levantará en los terrenos de los antiguos depósitos de tabaco de Cádiz, contará con más de 20.000 metros cuadrados y un presupuesto de unos 47 millones de euros, en una operación de colaboración público-privada.

Con estas reiteraciones, la Junta busca trasladar un mensaje de seguridad a la ciudadanía gaditana, que lleva décadas reclamando una infraestructura judicial unificada frente a la dispersión actual de sedes en la capital.