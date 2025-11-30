Cádiz cierra el año con sus grandes proyectos atrapados entre el impulso y la espera

A un mes de que el año termine, Cádiz vuelve a asomarse a su horizonte urbanístico con una mezcla de expectación y realidad. Los grandes proyectos que deben redefinir la ciudad avanzan a ritmos distintos, dibujando un panorama irregular en el que conviven obras que por fin toman forma con otras que siguen dormidas en los cajones de las administraciones.

En los últimos días, la Ciudad de la Justicia ha dado un paso decisivo. En pocas semanas se pondrá su primera piedra, tras años de retrasos. Al mismo tiempo, la asignación de casi dos millones de euros adicionales para continuar distintos proyectos urbanísticos promete reactivar iniciativas que parecían estancadas. La ciudadanía observa, así, cómo el futuro de la ciudad se construye entre avances concretos y esperanzas renovadas, entre silencios políticos y obras que, cuando arrancan, lo hacen como un alivio palpable.

Los grandes proyectos de Cádiz han convivido históricamente con una burocracia espesa y con la necesidad permanente de coordinación entre administraciones. Esa dependencia múltiple, a menudo influida por colores políticos diferentes, ha ralentizado durante décadas obras que deberían haber reconfigurado la ciudad mucho antes.

La falta de suelo disponible y la presión de un casco urbano condicionado por su geografía obligan a que cada proyecto sea fruto de negociaciones delicadas. Eso convierte cualquier retraso en un lastre especialmente visible. Aun así, Cádiz avanza hacia una modernización que parece avanzar por oleadas. Así, la ciudad se acerca al final del año con la sensación de que el tablero se mueve, pero no al unísono.

El nuevo hospital continúa en punto muerto

El nuevo hospital, quizá la infraestructura más necesaria y simbólica, continúa en un punto muerto. No existe, a estas alturas del año, fecha para la reunión clave entre Junta de Andalucía, Gobierno central y Ayuntamiento y ponerle fecha al comienzo de obras. Sin ese encuentro el proyecto sigue siendo una promesa que no termina de concretarse.

Se va tachando días en el calendario y no hay cita en la agenda institucional, por lo que se deja en suspenso el futuro de un servicio sanitario que Cádiz lleva décadas reclamando. El proyecto se mantiene así en un compás de espera que empieza a resultar insoportable para la ciudad.

Pabellón Portillo: un viejo solar que por fin despierta

Durante años, el Portillo ha sido uno de esos vacíos urbanos que parecen congelar el tiempo. Tras la demolición del antiguo pabellón, el solar quedó convertido en un paréntesis urbano, un recordatorio constante de lo que pudo ser y nunca fue. Sin embargo, por primera vez en casi dos décadas, el horizonte del Portillo ya no se escribe con condicionales sino con fechas y compromisos concretos.

El proyecto, aprobado el pasado 14 de agosto, ha encontrado por fin el respaldo económico y político necesario para emprender el camino hacia su construcción. La inversión asciende a 19,2 millones de euros, una cifra que, por primera vez, cuenta con financiación cerrada y sin incertidumbres: cinco millones aportados por la Diputación y el resto procedente de fondos municipales y líneas de crédito. Ese equilibrio financiero, tantas veces esquivo en los grandes proyectos de la ciudad, es lo que permite que el nuevo pabellón tenga ya un punto de partida sólido.

Según la planificación anunciada, las obras comenzarán en 2026. Será entonces cuando el solar que durante años ha permanecido como un espacio huérfano empiece a transformarse en un equipamiento deportivo ambicioso, concebido para convertirse en un polo de actividad y regeneración urbana. El diseño del nuevo pabellón dibuja una instalación moderna, pensada para acoger competiciones y eventos con un aforo de más de dos mil espectadores y dotada de una pista principal de tarima de haya, además de múltiples espacios auxiliares y zonas destinadas a clubes, árbitros y deportistas.

La intervención, sin embargo, trasciende lo estrictamente deportivo. El proyecto incluye un aparcamiento subterráneo de tres plantas y casi cuatrocientas plazas, así como un pequeño espacio comercial que abrirá el equipamiento al barrio y generará un flujo continuo de actividad. Con ello, el Ayuntamiento aspira a que el nuevo Portillo sea una pieza capaz de reactivar toda la zona del Avecrem, históricamente necesitada de inversión pública y de espacios que cohesionen la vida vecinal.

Se estima un plazo de ejecución de treinta meses, lo que situaría la finalización del pabellón a mediados de 2028. Un horizonte aún distante, pero que por primera vez se presenta con un calendario verosímil y no con promesas difusas. El Portillo, ese solar que durante años simbolizó la espera, empieza a abrir una puerta a la transformación. Y lo hace con la fuerza de un proyecto que, ahora sí, parece dispuesto a convertirse en realidad. Valcárcel: por fin, movimiento

Valcárcel, excepción luminosa

En contraste con la parálisis de otros proyectos, Valcárcel emerge como la excepción luminosa. Tras años de abandono y debates, las obras han comenzado, devolviendo al edificio histórico el bullicio perdido. Andamios, operarios y ruido de maquinaria marcan ahora el compás de una rehabilitación largamente esperada.

Que Valcárcel haya iniciado por fin su transformación supone más que la recuperación de un inmueble monumental. Es una señal de que la ciudad puede, cuando se alinean las voluntades, rescatar su patrimonio y proyectarlo hacia el futuro.

Arriba, Valcárcel en plena obra, a la izquierda el proyecto futuro del pabellón Portillo y a la derecha el terreno del nuevo Hospital. L.V.

Ciudad de la Justicia, el proyecto que siempre camina, pero nunca llega

La futura Ciudad de la Justicia parece, por fin, abandonar la fase de avances lentos y promesas aplazadas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado estos días atrás que ya hay fecha. En pocas semanas se colocará la primera piedra y comenzarán las obras. Con este compromiso, el proyecto da un salto decisivo y se encamina hacia la creación del complejo judicial unificado que la provincia lleva años esperando.

La superficie total de la Ciudad de la Justicia de Cádiz alcanzará los 38.525 metros cuadrados, el edificio principal, incluida la planta de bajo rasante, contará con 20.800 metros cuadrados. Las casas Norte y Sur tendrán unas dimensiones de 963 y 935 metros cuadrados respectivamente, el antiguo depósito otros 7.732 metros cuadrados, y las dos naves hasta 8.095 metros cuadrados.

La distribución del nuevo edificio judicial ha sido cuidadosamente planificada para albergar diversas instancias y servicios en función de cada planta. En la planta semisótano se situarán el Juzgado y la Fiscalía de Menores encargados de detenidos, un aparcamiento, áreas de almacenamiento y mantenimiento, así como aseos, vestuarios para el personal, salas de descanso y de lactancia. La planta baja estará destinada al Juzgado y Fiscalía de Menores en su función judicial, junto con dependencias del forense, el registro civil, el Juzgado de Guardia, y zonas de control y seguridad. También en esta planta se ubicarán aseos, vestuarios, y salas de descanso y lactancia para el personal.

Antiguo Teatro Pemán, el escenario que renace tras años de silencio

El antiguo Teatro Pemán, hoy conocido como Teatro del Parque, ha sido durante más de quince años una herida abierta en pleno corazón verde del parque Genovés. La obra quedó inconclusa cuando apenas rozaba el setenta por ciento de ejecución, abandonada por la anterior empresa constructora y convertida en una estructura silenciosa, casi fantasmal, que recordaba a diario el enésimo proyecto gaditano detenido en el tiempo.

Ese silencio, sin embargo, tiene los días contados. El Ayuntamiento ha dado el último paso para adjudicar los trabajos que permitirán finalizar la construcción, y lo hará con una estrategia fundamental: concentrarlo todo en un único contrato que evite la cadena de retrasos y licitaciones fragmentadas que lastraron el proyecto durante años. Con esta decisión, la ciudad aspira a cerrar definitivamente un capítulo de abandono y recuperar un espacio escénico que forma parte de la memoria sentimental de Cádiz.

Las previsiones oficiales sitúan el plazo de ejecución en apenas cuatro meses. Con ello, si todo discurre según lo previsto, el teatro podría reabrir sus puertas el próximo verano 2026. Será entonces cuando el recinto recupere su vocación original. Ser un lugar para la música, el teatro, la danza y el cine bajo el cielo.

Los trabajos pendientes incluyen desde carpintería y cerrajería hasta el remate de cerramientos, camerinos y accesos. Pero lo más determinante será la instalación de la maquinaria escénica, la iluminación, el sonido y todos los sistemas técnicos que convertirán ese esqueleto dormido en un verdadero espacio cultural. El Ayuntamiento ya trabaja incluso en una programación inaugural que permita estrenar el nuevo escenario con una oferta variada y pensada para todos los públicos.

El Teatro del Parque, tras años de parálisis y abandono, se prepara así para renacer. Su recuperación no solo devuelve un equipamiento cultural a la ciudad, sino que simboliza la voluntad de cerrar viejas heridas urbanas y de reactivar espacios que llevan demasiado tiempo esperando su segunda oportunidad. Si el calendario se cumple, Cádiz recuperará en 2026 uno de sus rincones culturales más singulares: un teatro que respira naturaleza y que, tras años de silencio, volverá a llenarse de voces, música y vida.

Antiguos depósitos de Tabacalera, una apertura simbólica que no se termina de consolidar

Los antiguos depósitos de Tabacalera han comenzado a despertar tras años de abandono, aunque lo han hecho solo de manera parcial. Este pasado verano, el Ayuntamiento organizó unas jornadas de puertas abiertas que permitieron a los vecinos recorrer por primera vez parte de las naves rehabilitadas. Durante estos días, el edificio recuperó vida y mostró el potencial de su nueva vocación. Un espacio dedicado a la innovación social, la lectura, el emprendimiento y la actividad comunitaria.

La intervención forma parte de una primera fase de rehabilitación que ha transformado ya varias zonas del conjunto industrial, devolviéndoles funcionalidad y valor urbano. Sin embargo, pese a la expectación generada, el recinto no ha abierto aún de forma estable al público. Más allá de algunos eventos puntuales y visitas excepcionales, las instalaciones siguen cerradas en el día a día, a la espera de que se concrete su puesta en funcionamiento definitiva.

Tabacalera se encuentra así en un punto intermedio. Ya no es un espacio abandonado que fue durante décadas, pero tampoco es todavía ese centro plenamente activo y abierto que la ciudad espera. Su reciente presentación en sociedad deja claro que el proyecto avanza, aunque todavía necesita un último impulso para convertirse verdaderamente en un equipamiento vivo e integrado en la vida cotidiana del barrio y de Cádiz.

Ciudad de la Justicia, arriba. Abajo, a la izquierda, jornada de puertas abiertas de Depósitos de Tabacalera. A la derecha, el teatro Pemán. L.V.