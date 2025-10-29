La Junta incluye el nuevo hospital de Cádiz en sus cuentas de 2026 con 10 millones para arrancar las obras

Las cuentas de la Junta de Andalucía para el próximo año ya están en el horno para su aprobación definitiva en el Parlamento. Como es tradicional, el Gobierno regional ha elaborado su presupuesto en tiempo y forma y lo ha presentado este miércoles de manera provincializada. El consejero de Presidencia y Salud, Antonio Sanz, ha sido el encargado de anunciar el reparto de dinero para inversiones que le ha tocado a Cádiz. La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha señalado que el presupuesto de 2026 ofrece estabilidad y tranquilidad «como ha ocurrido en los últimos cuatro años de gestión de Juanma Moreno. Son un ejemplo del trabajo de un gobierno que cumple».

La inversión que se ha reservado para la provincia asciende a un montante de 534 millones de euros frente, es decir, 79 millones más que en el presupuesto de 2025, lo que supone un crecimiento del 17%. Sanz ha destacado que un tercio de todo el presupuesto se destina a sanidad.

Entre las inversiones estrella que recoge la Junta para 2026 destaca, por un lado, los primeros diez millones de euros para el arranque de las obras del nuevo hospital de Cádiz. Es la primera vez en dos décadas que la ansiada infraestructura sanitaria se encuentra plasmada en un presupuesto del Gobierno regional. Sanz ha confirmado durante la presentación del presupuesto que siguen las conversaciones para la firma del convenio entre Junta, Ayuntamiento y Zona Franca, al tiempo que ha avanzado que se trata de una obra «espectacular». En este sentido ha señalado que no hay retraso en la tramitación del convenio que regulará la obra, pero ha recordado que en las últimas semanas ha habido un relevo en la consejería de Salud.

Sin abandonar el plano sanitario, el consejero se ha referido al impacto del presupuesto en la sociedad y asegura que un tercio de todo el montante económico se destina a sanidad. El volumen de dinero en materia sanitaria en el conjunto de Andalucía ascenderá en 2026 a 16.265 millones de euros, más de 1.000 millones que en 2025 y casi 6.500 millones más que en la época socialista. El Gobierno regional incrementará la apuesta por el personal y Sanz ha confirmado una próxima oferta de empleo público en la comunidad para incorporar 10.000 nuevos profesionales al sistema público de salud.

Obras en carreteras

Otra de las inversiones relevantes del presupuesto andaluz para Cádiz se refiere a carreteras. El Gobierno regional sacará a licitación la obra de los siete kilómetros que restan para culminar la autovía entre El Puerto y Rota. Para ello ha reservado un pellizco de 40 millones de euros, mientras que ha consignado 2,1 millones para el inicio de la obra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz.

Con estos primeros datos avanzados por el consejero de Presidencia y Salud, «el Gobierno regional ofrece un rumbo claro y decidido para los gaditanos de cara a 2026». Sanz ha destacado que el presupuesto de 2026 es el mayor de la historia de Andalucía con 51.597 millones. Con esta cantidad se permite planificar proyectos de futuro, pero sobre todo, ofrece estabilidad y garantía para la captación de inversiones.

Sanidad, educación y dependencia son los tres pilares de las cuentas que ha presentado el Gobierno andaluz, en manos del PP. Así, las cuentas para 2026 refuerzan su carácter municipalista con 2.500 millones para repartir entre los ayuntamientos de la comunidad y se hace, según Sanz, «sin subir los impuestos». Tanto Colombo como Sanz han señalado que «estos presupuestos evidencian una gestión responsable». Ambos han señalado que «hemos crecido en empleo y en la actividad económica. Se trata, por tanto, de un presupuesto para seguir avanzando».