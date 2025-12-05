El alcalde Bruno García se reúne con el Rey Felipe VI: «Cádiz acogerá en 2027 una espectacular gran regata en torno al 'Elcano'»

La ciudad de Cádiz ya arranca con los detalles sobre los preparativos del Centenario del 'Juan Sebastián de Elcano'. Así lo ha confirmado este viernes el alcalde de la ciudad, Bruno Garcías, tras reunirse con el Rey Felipe VI este jueves en Madrid. El regidor ha confirmado que la capital gaditana será uno de los escenarios principales de una gran regata internacinal de buques escuela iberoamericanos, que en 2027 acompañáran al mítico bergantín-goleta en un evento que ha definido como «uno de los grandes acontecimientos que viviremos».

García ha explicado que acudió a al reunión de la comisión organizadora en el Cuartel General de la Armada, donde se incorporó el presidente del comité rector. Allí, Cádiz y A Coruña reafirmaron su compromiso con una regata que reunirá a los grandes veleros de Iberoamérica, inetgrados en el concepto Vela América, y que seguirán al 'Elcano' en un recorrido con paradas en A Coruña, Lisboa y, finalmente, Cádiz, donde los barcos permanecerán unos seis días. «Será una regata con alma iberoamericana y Cádiz será uno de sus grandes puertos», ha subrayado.

Asimismo, el alcalde gaditano ha aprovechado su desplazamiento para mantener un encuentro con la alcaldesa de A Coruña, con quien acordó reactivar el hermanamiento que une a ambas ciudades desde hace dos décadas. Con motivo de ese 20º aniversario, ambos gobiernos locales preparan un refuerzo formal de la relación a principios del próximo año, un gesto que García ha considerado «simbólico e importante en tiempos de crispación», teniendo en cuenta que los dos ayuntamientos están dirigidos por partidos distintos.

Celebraciones durante el año 2026 y 2027

La agenda en Madrid se completó con una reunión con el secretario general iberoamericano. El primer edil ha recordado la intensa colaboración mantenida en la última Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz y ha aseverado que ya se trabaja en nuevas actividades para 2026 y 2027 que profundizarán en la identidad iberoamericana de la ciudad. «Reconocen nuestra vocación y nuestra alma profundamente iberoamericana, y vamos a trabajar juntos para fortalecer ese vínculo».

García ha definido la jornada como un paso decisivo para impulsar la relación histórica de Cádiz con el mar, para estrechar la cooperación con ciudades hermanas como A Coruña y para afianzar el papel de la ciudad en el espacio iberoamericano. «Pronto podremos anunciar actividades y eventos que situarán a Cádiz en el centro de las celebraciones del 2026 y el 2027».

El Centenario del Juan Sebastián de Elcano y su legado histórico

El Juan Sebastián de Elcano, notado en 1927 y en servicio desde 1928, es uno de los buques escuela más antiguos y prestigiosos del mundo, aún en activo. Este bergantín-goleta, de líneas clásicas y reconocida elegancia, ha sido durante casi un siglo el principal navío de instrucción de la Armada Española y un embejador flotante del país en puertos de los cinco continentes. Su centenario, que se celebrará en 2027, supone una oportunidad histórica para reconocer su aporte no solo a la formación naval, sino también a la diplomacia, la cultura marítima y las relaciones internacionales.

Noticia Relacionada El Rey Felipe VI regresa a Cádiz: un repaso a sus recientes visitas a la provincia Miren Landeta El 11 de julio presidió la entrega de Reales Despachos a nuevos suboficiales de la Armada en el Museo Naval de San Fernando y en enero estuvo acompañado de la Reina Letizia en la emotiva despedida de su hija Leonor, quien embarcó en el Juan Sebastián de Elcano para comenzar su formación naval

A lo largo de sus 96 cruceros de instrucción, muchos de ellos auténticas vueltas al mundo, el 'Elcano' ha estrechado lazos especialmente con el ámbito iberoamericano. En sus escalas en países coomo Argentina, Chile, Uruguay, México, República Dominicana, Colombia o Brasil, el barco ha sido recibido con honores y ha participado en actos institucionales, encuentros juveniles y eventos culturales que han cimentado una relación afectiva entre el buque y la comunidad iberoamericana. Esa vocación transatlántica es la que ha impulsado que el Centenario se conciba como un proyecto de alcance internacional bajo el paraguas del concepto Vela América, que integra a los grandes veleros escuela de Iberoamérica en una iniciativa común de cooperación y celebración marítima.

Cádiz, ciudad con una identidad profundamente ligada al mar y a la historia naval española, ocupa un lugar central en estas conmemoraciones. Desde su puerto partieron expediciones científicas y comerciales, y fue también un punto clave en las rutas atlánticas hacia América. Su pasado como sede de la Constitución de 1812, su reciente papel como anfitriona de la Cumbre Iberoamericana y su activa vinculación con la Armada refuerzan la lógica de que sea uno de los grandes escenarios del Centenario. Junto con A Coruña y Lisboa, Cádiz acogerá la gran regata internacional de 2027, un evento que reunirá a veleros emblemáticos, atraiga a miles de visitantes y genere un amplio programa cultural, académico y turístico.

Más allá de la espectacularidad náutica, el Centenario del Elcano pretende también poner en valor la tradición marinera, el intercambio cultural y la cooperación entre países unidos por siglos de historia compartida. Será un marco en el que instituciones, ciudades y organizaciones iberoamericanas trabajen de forma conjunta para reivindicar el papel del océano como espacio de encuentro, desarrollo y diálogo. Los preparativos ya comienzan a perfilar un calendario que incluirá conferencias, exposiciones, publicaciones, programas educativos y actividades abiertas al público, con la mirada puesta en un 2027 que promete situar a Cádiz en el epicentro de la cultura marítima internacional.