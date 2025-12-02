El alcalde de Cádiz se reúne en Madrid con Felipe VI para el centenario del 'Elcano'

El alcalde de Cádiz, Bruno García, mantendrá este jueves 4 de diciembre un encuentro en Madrid, en el Cuartel General de la Armada, en la que asistirá el rey Felipe VI, para hablar de los actos por el centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano en 2027. A dicha reunión también asistirá la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Fuentes del Consistorio apuntan a este medio que las conversaciones con la Armada por los cien año del navío con una constante.

La ciudad de Cádiz servirá como punto de salida para las dos travesías que realizará el bergantín goleta en 2027: el Crucero Hispanoamericano, que dará comienzo en enero, y la vuelta al mundo, que se iniciará en septiembre de ese mismo año. Esta última circunnavegación, la duodécima en el primer siglo de historia del Elcano, tendrá su final también en la capital gaditana en junio de 2028, coincidiendo con la celebración, por primera vez en la historia, del Día de las Fuerzas Armadas en Cádiz. Habrá actos durante los años 2027 y 2028.

La Armada Española tiene previsto desarrollar unos 200 eventos en los próximos años para celebrar el primer centenario. En 2027, en el mes de enero, y desde el muelle de Cádiz, el barco iniciará el crucero de instrucción número 99, y durante su transcurso participará en la regata Velas Latinoamericanas, que se celebra cada cuatro años, y donde Cádiz podría ser una de las sedes. La última regata se celebró en el muelle gaditano en 2023 y ya en aquel año se puso la mirada en 2027.

El Juan Sebastián de Elcano llegará a Perú el próximo 5 de marzo, y visitará varios enclaves de América, para volver a España a finales del mes de mayo, en concreto el día 31 a La Coruña y el 7 de junio el buque atracará en Lisboa, para acabar el crucero de instrucción en Cádiz el 16 de junio.

Tres meses más tarde, en septiembre, tras una breve puesta a punto en La Carraca, iniciará el buque su crucero de instrucción número 100. A día de hoy no hay muchos detalles sobre la duodécima vuelta al mundo del barco, aunque al igual que ocurriera en 1928 y con el rey Alfonso XIII a bordo, la primera parada será en Málaga. Durante diez meses Elcano visitará multitud de países para regresar a Cádiz en junio de 2028. Está previsto que se celebre por primera vez en la historia en la ciudad el Día de las Fuerzas Armadas. Tras este crucero conmemorativo, el buque escuela se dirigirá a la localidad guipuzcoana de Pasajes, donde, el 4 de julio, se recordará la entrega de la primera bandera de combate que recibió el navío en 1928. La travesía finalizará posteriormente en el puerto de Marín (Pontevedra) el 16 de julio de 2028.

