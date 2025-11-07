El Rey Felipe VI regresa a Cádiz: un repaso a sus recientes visitas a la provincia

El Rey Felipe VI regresa hoy a Cádiz para presidir un acto en el Centro de Formación Naval de la Guardia Civil en la Zona Franca de la capital. Esta visita forma parte de su constante vínculo con la provincia, que ha sido testigo de su presencia en diversas ocasiones a lo largo de los años, consolidando la relación de la Corona con Cádiz y sus instituciones.

La última vez que Felipe VI estuvo en la provincia fue el 11 de julio de 2025, cuando acudió a San Fernando para presidir la entrega de Reales Despachos a nuevos suboficiales de la Armada Española.

En este emotivo acto, que tuvo lugar en el Museo Naval de San Fernando, el monarca ratificó su compromiso con las Fuerzas Armadas y subrayó la importancia de la formación militar en la provincia gaditana. Este evento contó con la presencia de miembros de la familia real, autoridades locales y militares, siendo un homenaje a la tradición marinera de la región.

Antonio Vázquez

Felipe, Letizia y Leonor

Otro de los momentos recientes más significativos fue el 11 de enero de 2025, cuando el Rey acompañó a la Reina Letizia en la despedida de la Infanta Leonor en el puerto de Cádiz, donde la heredera embarcó en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano para iniciar su formación en la Marina española.

Un acto cargado de simbolismo y emociones, en el que Felipe VI también rememoró sus propios años como guardiamarina a bordo del Elcano, un buque con el que compartió experiencias de formación en su juventud. Este acto unió la historia familiar de los Borbones con la tradición marítima gaditana, siendo una de las despedidas más comentadas.

Visita de los Reyes para despedir a su hija Leonor Antonio Vázquez

Visita a Sotogrande

Este viernes, Felipe VI no solo estará en Cádiz para cumplir con su agenda institucional, sino que también ha aceptado la presidencia de honor del I Congreso de Marinas de España, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre de 2025 en Puerto Sotogrande (San Roque, Cádiz).

Esta distinción resalta el apoyo del monarca al sector náutico y a las marinas deportivas de España, destacando su compromiso institucional con el impulso de estos espacios como elementos clave para el desarrollo turístico, la innovación tecnológica y la creación de empleo en las zonas costeras.

Durante las tres jornadas del congreso, que reunirá a más de 200 profesionales del sector, se abordarán temas como la sostenibilidad, la gestión portuaria, la digitalización y la cooperación público-privada. Tomás Azcárate, presidente de Marinas de España, destacó el «enorme honor» que supone para el sector contar con la presidencia de honor del Rey, subrayando que su apoyo es un reconocimiento al trabajo que realizan las marinas y puertos deportivos en todo el país.

Con esta visita, el Rey Felipe VI reafirma su estrecho vínculo con la provincia gaditana, donde la familia real continúa siendo un símbolo de unidad e impulso para las iniciativas locales y el desarrollo de sectores estratégicos como el náutico.