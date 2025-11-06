Felipe VI reafirma su vínculo con Cádiz con la visita a la Unidad del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y al buque 'Duque de Ahumada'

Este viernes, el Rey Felipe VI llevará a cabo una importante visita institucional en Cádiz, que reafirma el vínculo de la Corona con el sector marítimo y la Guardia Civil. El monarca acudirá a la Unidad de Formación y Doctrina (UFyD) del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, situada en el recinto de la Zona Franca de Cádiz, y también visitará el recién incorporado buque oceánico multipropósito 'Duque de Ahumada'.

La Unidad de Formación y Doctrina tiene como misión la especialización en el ejercicio de actividades en el ámbito marítimo, y su objetivo es actualizar los conocimientos y aptitudes de los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, quienes desempeñan labores clave en la vigilancia y seguridad de las aguas de soberanía española y la lucha contra el narcotráfico, la inmigración irregular y otras amenazas transfronterizas.

Este centro, inaugurado en marzo de 2023, es esencial para mantener la excelencia en las misiones de la policía marítima y la protección del medio marino. Su módulo de formación incluye el compañerismo, el respeto y el deber de auxilio, además de incorporar medidas de protección medioambiental en los planes de estudios de la especialidad marítima.

Duque de Ahumada

En el marco de esta visita, el Rey Felipe VI también recorrerá el nuevo buque 'Duque de Ahumada', un buque oceánico multipropósito que ha sido incorporado al Servicio Marítimo para realizar tareas cruciales de vigilancia marítima.

Este buque sustituye al 'Río Miño', que cumplió su ciclo operativo, y ahora se encuentra adscrito al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz. Su misión abarca el control de las aguas de soberanía española en la península ibérica, así como la colaboración con otros países de la Unión Europea en el marco de la seguridad marítima. El 'Duque de Ahumada' es clave en la prevención de delitos transfronterizos y en la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico.

Durante su visita, el Rey será acompañado por diversas autoridades y miembros del Servicio Marítimo, quienes le mostrarán los avances y retos de esta unidad esencial para la seguridad y protección de nuestras costas.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, desplegado en las provincias costeras de España, está compuesto por casi 150 unidades navales, entre las que se incluyen buques oceánicos y embarcaciones de patrullaje. Además, cuenta con una presencia internacional en África occidental, donde tiene desplegados destacamentos en países como Senegal, Mauritania y Gambia, para apoyar en tareas de vigilancia fluvial.

El centro inculca a sus alumnos valores intrínsecos a la profesión marinera como son el compañerismo, la capacidad de sacrificio, la lealtad, el respeto y cuidado de la mar y el deber de auxilio. Todo ello enarbolando el honor como valor principal del Cuerpo y común a todos los Guardias Civiles.