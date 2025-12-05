Cádiz

El capricho que se ha dado Lucas después de la polémica con Andy: así es el increíble coche de 75.000 euros que se acaba de comprar

El cantante gaditano, lejos de esconderse, parece decidido a cerrar capítulo y empezar otro… acelerando

El gaditano Lucas con su Porsche Panamera negro
M. Landeta

Mientras siguen coleando titulares sobre la ruptura del dúo gaditano más mediático de los últimos tiempos, Lucas ha decidido darse una alegría monumental. Y no hablamos de una escapada ni de una cena de sushi caro: se acaba de comprar un Porsche Panamera Turbo negro por nada menos que 75.000 euros.

Un capricho que llega antes de pasar por quirófano para la operación de nariz que tiene prevista y tras unas semanas marcadas por la polémica con Andy. El cantante, lejos de esconderse, parece decidido a cerrar capítulo y empezar otro… acelerando.

La noticia no la ha filtrado nadie al azar; llega con detalle desde el propio vendedor: un Porsche Panamera Turbo del año 2018, con 80.000 kilómetros, mantenimiento al día en Porsche y garantía Porsche Approved, es decir, la certificación oficial de calidad de la marca.

Un coche impecable, potente y con sello premium. Vamos, que Lucas no ha ido precisamente a mirar utilitarios.

Y por supuesto, no podía faltar el eco mediático: los programas del corazón, de sobremesa y hasta los tertulianos de la prensa rosa ya están comentando el tema, analizando si este movimiento responde a un «nuevo comienzo» o a un «cambio de vida radical».

La prensa rosa analiza si este movimiento responde a un «nuevo comienzo» o a un «cambio de vida radical»

Porque si algo ha quedado claro en todo este culebrón, es que Lucas y Andy siguen generando titulares incluso separados.

Uno estrenando carrera en solitario y reinventándose, el otro cerrando capítulos y estrenando coche como símbolo de vuelta de página. Lo que parecía ser el final del dúo… está resultando ser una fuente inagotable de noticias.

