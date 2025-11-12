Lucas pasa al ataque contra Andy: «Le quiere pedir 150.000 euros por daños y perjuicios»

Lucas González, del histórico dúo Andy y Lucas va a pasar al ataque judicialmente y va a pedir una indemnización de 150.000 euros al que fuera su compañero durante años, Andy Morales, por daños y perjuicios.

Así lo han anunciado en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3 en el que han asegurado que esa es la intención de Lucas «no por todo lo que ha dicho Andy sino por lo que ha deslizado».

El colaborador del programa afirma que para Lucas «es como si hubiera donado un riñón durante tantos años de carrera y ahora habla mal de ti para subir en su carrera«.

El dúo Andy y Lucas marcó una época con éxitos como 'Son de amores', 'Tanto la quería' o 'Y en tu ventana'. Sus canciones dominaron las listas, llenaron estadios y los convirtieron en uno de los nombres más populares del pop-flamenco de los años 2000. Sin embargo, tras más de dos décadas de carrera, una combinación de tensiones personales, desgaste artístico y disputas económicas acabó provocando la ruptura.